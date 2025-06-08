破億網紅「面癱哥」遭移民局逮捕！現已離開美國

卡比拉梅人稱「面癱哥」，因這超厭世的表情而爆紅。（翻攝自TikTok）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕25歲的網紅「面癱哥」卡比拉梅（Khaby Lame）今天（8日）傳出遭美方逮捕的消息，原來是他簽證過期，被美國移民官員以違反移民法逮捕，卡比拉梅現在已經離開美國。

美國移民局官網出現卡比拉梅（Khaby Lame）的名字資訊。（翻攝自X）

外媒報導，美國移民及海關執法局（ICE）發聲明證實，25歲的義大利公民卡比拉梅因為違反移民法，在內華達州拉斯維加斯哈利瑞德國際機場遭到拘留，不過允許他自願離境。卡比拉梅在4月30日入境美國，簽證過期仍逾期居留，6月6日他已經自願離境，目前已經離開美國。

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卡比拉梅是擁有最高粉絲數的TikTok網紅，高達1.62億訂閱讓人望塵莫及，他以無表情的吐槽走紅，成為網路瘋傳的「迷因人物」，不少大咖都爭相與他合作，包括湯姆克魯斯、威爾史密斯、小勞勃道尼等等，在網路上具有相當高的影響力。

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