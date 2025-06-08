晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

破億網紅「面癱哥」遭移民局逮捕！現已離開美國

卡比拉梅人稱「面癱哥」，因這超厭世的表情而爆紅。（翻攝自TikTok）卡比拉梅人稱「面癱哥」，因這超厭世的表情而爆紅。（翻攝自TikTok）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕25歲的網紅「面癱哥」卡比拉梅（Khaby Lame）今天（8日）傳出遭美方逮捕的消息，原來是他簽證過期，被美國移民官員以違反移民法逮捕，卡比拉梅現在已經離開美國。

美國移民局官網出現卡比拉梅（Khaby Lame）的名字資訊。（翻攝自X）美國移民局官網出現卡比拉梅（Khaby Lame）的名字資訊。（翻攝自X）

外媒報導，美國移民及海關執法局（ICE）發聲明證實，25歲的義大利公民卡比拉梅因為違反移民法，在內華達州拉斯維加斯哈利瑞德國際機場遭到拘留，不過允許他自願離境。卡比拉梅在4月30日入境美國，簽證過期仍逾期居留，6月6日他已經自願離境，目前已經離開美國。

卡比拉梅是擁有最高粉絲數的TikTok網紅，高達1.62億訂閱讓人望塵莫及，他以無表情的吐槽走紅，成為網路瘋傳的「迷因人物」，不少大咖都爭相與他合作，包括湯姆克魯斯、威爾史密斯、小勞勃道尼等等，在網路上具有相當高的影響力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中