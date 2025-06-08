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《終極三國》劉備回來了！請出「阿香」全場感動到爆

陳德修唱回台北，本能演唱會吸引滿場歌迷到場同嗨。（陳德修工作室提供）陳德修唱回台北，本能演唱會吸引滿場歌迷到場同嗨。（陳德修工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「赤世代」團長兼吉他手陳德修（修）曾參與《終極一班》、《終極一家》、《終極三國》，因演出「劉備」爆紅、甚至和曾沛慈被觀眾拱為「修慈CP」、「修香CP」。陳德修週六再度開唱，開放歌迷上台互動，其中抽到一位特別打扮成《終極三國》的阿香，不但頭髮造型逼真還原，連陳德修都驚呼：「實在太像了，竟然能把阿香請到現場！」

陳德修週六在後台咖啡Backstage Café舉辦「陳德修2025本能巡演」，再度重返家鄉演唱，他笑稱「搭捷運就可以來表演」，更表示：「很開心今年巡演第二站就在台北展開，能夠回到自己最熟悉的地方，感受到最直接的熱情，讓我非常享受在台上演出的一切，更感謝歌迷一路以來的支持。」

陳德修唱回台北，本能演唱會吸引滿場歌迷到場同嗨。（陳德修工作室提供）陳德修唱回台北，本能演唱會吸引滿場歌迷到場同嗨。（陳德修工作室提供）

他以〈Break Out〉震撼開場，隨即帶來〈紅色天空〉、〈最後的光景〉等歌曲，點燃現場氣氛。日前他發行全新單曲〈BACK OFF〉，也首次在台灣公開演唱，陳德修興奮表示：「去年發行新專輯後，還是有不斷持續創作，很高興能在這個難得的日子獻唱新歌給大家聽，希望可以給大家滿滿能量。」同時他還準備從未曝光的新歌〈動物本能〉，首唱就獻給台灣粉絲，直呼「相隔一年很高興能跟大家再次跟見面，特別選唱新歌，喚醒大家心中的意識本能。」

陳德修唱回台北，本能演唱會吸引滿場歌迷到場同嗨。（陳德修工作室提供）陳德修唱回台北，本能演唱會吸引滿場歌迷到場同嗨。（陳德修工作室提供）

陳德修身為東城衛、赤世代樂團吉他手，當然要在演唱會上大秀吉他本領，不僅展現高超SOLO技法跟台下樂迷互動，包含〈以戰止戰〉、〈雨下不停〉，另外還換上木吉他，帶來最純粹的不插電音樂風格。陳德修也準備許多《終極》懷舊金曲，多次掀起台下大合唱，甚至還有歌迷從國小就入坑追到現在，都讓他感動不已。

陳德修唱回台北，本能演唱會吸引滿場歌迷到場同嗨。（陳德修工作室提供）陳德修唱回台北，本能演唱會吸引滿場歌迷到場同嗨。（陳德修工作室提供）

即將在下個月迎接43歲生日的他，工作同仁特別送上蛋糕驚喜，全場一起獻唱生日快樂歌送上祝福，讓陳德修感動不已，直呼：「這真的是最棒的生日禮物。」

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