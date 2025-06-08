港劇御用宮女嫁富商 生下一對兒女晉升百億少奶奶

38歲李美慧（左）與百億富商曾文豪結婚7年育有一對子女。（香港星島日報）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾有TVB「御用宮女」稱號的38歲港星李美慧與百億富商曾文豪結婚7年育有一對子女，淡出娛樂圈專心過著豪門少奶奶生活，不過李美慧曾嘗試與女兒大熱天排隊吃茶餐廳，也帶著一對兒女到美國到樂園冒險。

港媒報導，李美慧日前為兒子在家中開派對慶祝2歲生日，生日Party以超級英雄為主題，被外界窺探她住的豪宅極具氣派，屋內桌椅是中式風格，四周放了不少玻璃櫃，櫃內則放滿了古董瓷器和書法字畫，連室內樓梯的牆邊也掛滿了字畫，富麗堂皇。

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李美慧昨曬出一家四口照片並說：「生日快樂，小寶貝James，多謝你的到來，為我們的生活增添風趣，祝你健康平安，快樂成長！」

李美慧日前在家中開派對慶祝兒子2歲生日。（香港星島日報）

港媒報導，李美慧一家人經常到各國旅行，她讓女兒探索世界，探討不同地理及生態環境並認識當地文化；愛打高爾夫球的曾文豪，亦曾帶女兒打高爾夫，他霸氣說：「讓孩子多看，多學，陪著爸爸，也是一項不錯的運動選擇喔！」

李美慧以2006年落選港姐之姿入行，2006年在港劇《宮心計2深宮計》飾演宮女人氣急升，2018年帶球閃婚大25歲百億富商曾文豪，從此過著豪門闊太太生活。

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