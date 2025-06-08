「小丑」傑瑞德雷托遭9女控性騷擾 猥褻未成年看他自慰

傑瑞德雷托被爆出性醜聞，引發討論。（路透）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國男星傑瑞德雷托（Jared Leto）被爆出性醜聞，受害者多達9人，其中還包含未成年，消息一出震驚社會。

傑瑞德雷托代表作包括電影《自殺突襲隊》「小丑」、《魔比斯》、《藥命俱樂部》、《Gucci：豪門謀殺案》等等。當地時間週六（7日），《people》引述《airmail》報導，揭露他遭9名女性指控涉嫌性騷擾、猥褻，一名匿名的女性還稱：「這是一直以來公開的秘密。」

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在這些指控當中，傑瑞德雷托被爆出對16歲女孩開黃腔，在17歲女孩前全裸走出房間，並將18歲女子的手放在他身上用來自慰。事件是如何爆發？原來是美國DJ Allie Teilz在IG上轉貼了2012年的臉書貼文，稱自己17歲時遭到猥瑣男襲擊、傷害，指的疑似就是傑瑞德雷托，才讓事情浮出水面。

報導進一步指出，受害者之一的蘿拉2008年時才16歲，在一場活動上認識傑瑞德雷托，17歲那一年，他親眼看到傑瑞德雷托裸體走出房間。另一名女子的陳述，當年她也才16歲，傑瑞德雷托拿到她的電話號碼後，會在半夜打電話給她，還在她拒絕參加派對之後，連續3個禮拜對她使出奪命連環叩，詢問「你是否交過男朋友啊？你有沒有吸過X？」

另一位受害者則指控，當年她才18歲，傑瑞德雷托竟然突然掏出生殖器開始自慰，「他抓住我的手，放在他身上，他靠過來，跟我說要X上面。」有一名女子指控，她在2000年、18歲時參加傑瑞德雷托家的派對，且她相信自己不是年紀最小的，且派對的重點疑似就是要讓女孩們裸泳。關於這些指控，傑瑞德雷托的代表全面否認，強調這些指控明顯都是錯誤的。

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