晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「小丑」傑瑞德雷托遭9女控性騷擾 猥褻未成年看他自慰

傑瑞德雷托被爆出性醜聞，引發討論。（路透）傑瑞德雷托被爆出性醜聞，引發討論。（路透）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國男星傑瑞德雷托（Jared Leto）被爆出性醜聞，受害者多達9人，其中還包含未成年，消息一出震驚社會。

傑瑞德雷托代表作包括電影《自殺突襲隊》「小丑」、《魔比斯》、《藥命俱樂部》、《Gucci：豪門謀殺案》等等。當地時間週六（7日），《people》引述《airmail》報導，揭露他遭9名女性指控涉嫌性騷擾、猥褻，一名匿名的女性還稱：「這是一直以來公開的秘密。」

在這些指控當中，傑瑞德雷托被爆出對16歲女孩開黃腔，在17歲女孩前全裸走出房間，並將18歲女子的手放在他身上用來自慰。事件是如何爆發？原來是美國DJ Allie Teilz在IG上轉貼了2012年的臉書貼文，稱自己17歲時遭到猥瑣男襲擊、傷害，指的疑似就是傑瑞德雷托，才讓事情浮出水面。

報導進一步指出，受害者之一的蘿拉2008年時才16歲，在一場活動上認識傑瑞德雷托，17歲那一年，他親眼看到傑瑞德雷托裸體走出房間。另一名女子的陳述，當年她也才16歲，傑瑞德雷托拿到她的電話號碼後，會在半夜打電話給她，還在她拒絕參加派對之後，連續3個禮拜對她使出奪命連環叩，詢問「你是否交過男朋友啊？你有沒有吸過X？」

另一位受害者則指控，當年她才18歲，傑瑞德雷托竟然突然掏出生殖器開始自慰，「他抓住我的手，放在他身上，他靠過來，跟我說要X上面。」有一名女子指控，她在2000年、18歲時參加傑瑞德雷托家的派對，且她相信自己不是年紀最小的，且派對的重點疑似就是要讓女孩們裸泳。關於這些指控，傑瑞德雷托的代表全面否認，強調這些指控明顯都是錯誤的。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中