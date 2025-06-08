樂天三本柱率Fun Girls現身信義區 廉世彬羞曝當「GD小粉絲」心聲

原創女團《Fun Girls》首次公開。左起禹洙漢、河智媛、廉世彬。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕ATT原創女團「Fun Girls」今（8日）於台北信義區ATT 4 FUN 首次舉辦見面會，韓國樂天啦啦隊「三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬驚喜站台，與剛出道的妹妹們近距離互動。活動上，廉世彬分享自己非常喜歡「GD」權志龍，談到是否會親自去看演唱會，她羞笑表示：「當然很想要，但要看能不能搶到票啦！我都是遠遠的觀看，當小粉絲。」

三位啦啦隊女神首度來台參加公開活動，Fun Girls見到本人忍不住驚呼：「三位都超漂亮，真的太開心了！」對於新人時期的建議，河智媛坦言：「我其實想不起來剛出道時的心情了，但我知道，我依然不會忘記初心。」

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原創女團《Fun Girls》首次公開。左三起禹洙漢、河智媛、廉世彬。（記者潘少棠攝）

三人日前在「FUSO動紫趴」合體挑戰五月天經典歌曲《OAOA》，也是她們第一次在球場演唱中文歌。禹洙漢笑說：「我們是因為這首歌才知道五月天，歌詞真的很難，我們很認真練習。」廉世彬則分享：「我第一次學中文，發現中文的聲調差很多，我會特別注意。」現場她也用中文自我介紹：「很高興見到大家，我肚子餓。」

聊到學中文過程是否有鬧過笑話，河智媛大笑回憶：「我有一次想說『我要蔬菜』，結果不小心講成『我要香菜』，還好對方沒有誤會。」她也透露平常的學習方式，是靠中文課和與其他樂天女孩聊天。

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