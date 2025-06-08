搭高鐵商務艙惹議 前主播邱薇而打破沉默認錯

華視前主播邱薇而外型甜美。（翻攝自邱薇而臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕華視前主播邱薇而近日搭高鐵商務艙遇連環尷尬事件，除了臨時坐到空位被制止，改票也被列車員當場追問，她竟發文吐槽：「價格高不代表服務好。」更拿近期投訴人氣連鎖咖啡廳經驗相比，指高鐵態度令她頗為不滿，此事延燒多日，今（8）日中午她發聲認錯。

稍早，邱薇而在臉書以本次高鐵事件公開致歉聲明，並誠心向大家致歉，她說：「或許是我表達方式不夠妥當，造成了困擾與討論，這確實是我考慮不周。佔用了大家寶貴的時間與社會資源，我深感抱歉。」

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邱薇而表示，她會真誠檢視自己在處理與表達上的不足，未來也會更加謹慎，持續改進，並重申：「這次分享的初衷，並不是為了放大對立，只是希望大家都能彼此溫柔對待。謝謝所有願意理解的人，也謝謝一直支持著我的你們，我會記住這次的學習，繼續努力成為更成熟、更溫暖的人。」

邱薇而日前在臉書發文分享搭高鐵商務艙經歷，指當時短暫坐到靠窗空位準備下車，結果還沒到站，立刻被提醒「這不是妳的位置喔」，她傻眼直呼：「謝謝你提醒我本來就知道的資訊。」並說當時臨時決定從嘉義改坐到台南，還沒補票就被盯上詢問，她說：「我是什麼？逃票的中學生嗎？」馬上表示會補票，卻還是被叫人來處理，整個過程讓她覺得「像被當成坐霸王車的小偷」。

而回程搭普通車廂，邱薇而意外覺得「舒服許多」，他說，雖然同樣只買走道位，但偶爾換坐靠窗位也沒人打擾，直言：「高鐵商務艙若不能提供更細緻的尊重，那也只是張比較貴的車票而已。」引發正反議論。

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