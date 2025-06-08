晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

搭高鐵商務艙惹議 前主播邱薇而打破沉默認錯

華視前主播邱薇而外型甜美。（翻攝自邱薇而臉書）華視前主播邱薇而外型甜美。（翻攝自邱薇而臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕華視前主播邱薇而近日搭高鐵商務艙遇連環尷尬事件，除了臨時坐到空位被制止，改票也被列車員當場追問，她竟發文吐槽：「價格高不代表服務好。」更拿近期投訴人氣連鎖咖啡廳經驗相比，指高鐵態度令她頗為不滿，此事延燒多日，今（8）日中午她發聲認錯。

稍早，邱薇而在臉書以本次高鐵事件公開致歉聲明，並誠心向大家致歉，她說：「或許是我表達方式不夠妥當，造成了困擾與討論，這確實是我考慮不周。佔用了大家寶貴的時間與社會資源，我深感抱歉。」

相關新聞：主播邱薇而搭高鐵商務艙惹議刪文 486先生截圖激酸

邱薇而表示，她會真誠檢視自己在處理與表達上的不足，未來也會更加謹慎，持續改進，並重申：「這次分享的初衷，並不是為了放大對立，只是希望大家都能彼此溫柔對待。謝謝所有願意理解的人，也謝謝一直支持著我的你們，我會記住這次的學習，繼續努力成為更成熟、更溫暖的人。」

邱薇而日前在臉書發文分享搭高鐵商務艙經歷，指當時短暫坐到靠窗空位準備下車，結果還沒到站，立刻被提醒「這不是妳的位置喔」，她傻眼直呼：「謝謝你提醒我本來就知道的資訊。」並說當時臨時決定從嘉義改坐到台南，還沒補票就被盯上詢問，她說：「我是什麼？逃票的中學生嗎？」馬上表示會補票，卻還是被叫人來處理，整個過程讓她覺得「像被當成坐霸王車的小偷」。

而回程搭普通車廂，邱薇而意外覺得「舒服許多」，他說，雖然同樣只買走道位，但偶爾換坐靠窗位也沒人打擾，直言：「高鐵商務艙若不能提供更細緻的尊重，那也只是張比較貴的車票而已。」引發正反議論。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中