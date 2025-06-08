「樂天沈佳宜」穿上超萌學生服 廉世彬親吐來台後變化

廉世彬和球迷近距離互動。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿年度音樂盛事「FUSO動紫趴」第二天，「樂天三本柱」的可愛擔當、韓籍成員廉世彬驚喜以學生制服造型登場，清新甜美的模樣一亮相便吸引全場目光。她演唱動畫《好想告訴你》片頭曲、由韓國歌手10cm演唱的《To reach you》，甜美嗓音讓全場粉絲沉醉，紛紛直呼「暈了」，瞬間成為現場焦點。

除了展現大學聲樂科系出身的紮實唱功，廉世彬也不忘走下舞台與觀眾近距離互動，親和魅力讓全場氣氛瞬間升溫。演唱後被粉絲封為「樂天沈佳宜」，她靦腆笑說：「謝謝說我長得像，大家喜歡真是太好了！」談到這次選唱動畫《好想告訴你》的片頭曲《To reach you》，她則開心表示：「這首歌真的太好聽了，也很喜歡這部動畫，所以選來唱給大家聽！希望大家喜歡，要給我高分喔！」

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廉世彬動紫趴被籃籃cue上台跳舞。（樂天桃猿提供）

曾自認內向的廉世彬，如今已經從「I人」變外向的「E人」，笑說：「因為樂天球迷真的太熱情了！不僅支持球隊，也對我們樂天女孩非常友善，讓我覺得這裡好舒服，也越來越喜歡這裡的大家！」

廉世彬（左起）、岱縈、彭彭和Rina。（樂天桃猿提供）

2025年3月才正式加入樂天桃猿，短短3個月，個人自媒體Instagram已突破十萬粉絲的她感性地說：「感覺來這裡的時間還不長，但非常感謝大家的關心和喜愛！以後也會努力展現出更帥氣、更漂亮、更可愛的模樣，請大家繼續多多喜歡我喔！」

6月8日為動紫趴第三日，除了在五局中場有樂天女孩KAHO帶來精彩演出，接著入圍金曲3獎項的JUD陳泳希強勢登場，賽後將由動力火車以磅礡演出引爆最終高潮，粉絲千萬不要錯過。

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