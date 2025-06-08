孫儷結婚15周年放閃鄧超！一席話間接駁斥「移民英國」傳聞

孫儷在微博發文慶祝與老公結婚15週年。（翻攝自微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕中國女星孫儷近日遭傳將全家移民英國、定居倫敦，並替子女安排就讀當地頂尖私校，消息一出在網路引發熱議。不過孫儷昨（7）日在微博發文慶祝與老公鄧超結婚15週年，字裡行間流露對上海生活的熱愛與依戀，被不少網友解讀為對「移民」傳聞的溫柔駁斥。

孫儷分享，15週年紀念日當天，鄧超送她一對球拍作為禮物，她笑稱：「看來他越來越愛運動了。」夫妻倆生活越來越規律，清晨送孩子上校車後，兩人會一起散步、坐在街邊喝咖啡看路人；若一方因工作在外，也相信彼此都會好好守護這個家，不讓對方擔心。

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文中她更透露，夫妻倆不避諱談論生死話題，「越了解人生的無常，就越懂得珍惜當下的幸福時光。」

他也透露鄧超感性的一面，看到孩子在陽光下奔跑會感動到落淚，聽到孩子說「爸爸我愛你」也會流淚，甚至出差前拉起行李箱也會難過得想哭。她打趣說：「反正就是愛哭。」

鄧超（右）和老婆孫儷經常分享生活趣聞。（翻攝自微博）

文末，孫儷提及兩人的老年生活：「他（鄧超）很喜歡上海，也喜歡我們在上海的這個小家，我們要在這裡一起慢慢變老。」她還笑說，鄧超想得很遠，「等孩子們成家立業後，若還能抽空陪我們吃個飯、一起去旅行，那就更好了。」

雖然孫儷並未正面回應移民傳言，但一番溫柔日常的分享，無論是對家庭、對城市的情感，還是對未來的想像，都足以傳遞她對當下生活的珍惜與安定，被許多網友視為「最婉轉的否認」。

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