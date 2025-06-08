不忍看小賈斯汀掙扎 粉絲求他尋求協助：像連恩和布蘭妮就太遲了

王靖惟／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕小賈斯汀以一首《Baby》紅遍全球，但過早成名也讓他迷失，人生中多次出現失控狀況，近期看到小賈斯汀在社群貼出的一些自拍照或文字，粉絲都很擔心他的身心狀況，苦求他趕緊去尋求協助，免得一切都太遲了。

粉絲很憂心小賈斯汀的身心狀態，希望他要去尋求協助。（翻攝自IG）

關於小賈斯汀的負面傳言總是不停歇，包括他和海莉的婚姻，以及面臨「破產」等等，粉絲心疼說：「看著他這樣真是太難受了，為什麼他身邊的人都不幫他，他明明在掙扎。他完全沒有清醒，而且很痛苦。」

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也有網友憂心小賈斯汀狀態，提到：「他真的在掙扎，看起來就像連恩佩恩（一世代已故成員）和布蘭妮，他需要有人幫幫他，不然就太晚了！」

網友擔心小賈斯汀，他則在限動連續多則發文，談到：「在人們不斷告訴我，在我傾盡所有之後還有更多工作要做，我認為我們沒有人能更努力的應對，聽到『你只需要再努力一點，你就會像我一樣』，那不是真的。」

小賈斯汀又說：「我聽那些傻瓜說的，叫我要更努力工作。」並談到：「這一生永遠無法停止去贏得一席之地，因為我試過了。」

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