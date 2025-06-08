50歲《延禧攻略》嫻妃跨刀幫襯 歌聲曝光驚動全網

佘詩曼力挺馬天佑。（Fame Glory 提供 ）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港新銳音樂人馬天佑甫發新專輯，竟讓160位台、港群星總動員自願當起金嗓應援團，輪番翻唱粵語新歌〈我們什麼都不是〉為他幫襯助攻，陣容一字排開有林宥嘉、孫盛希、HUSH、蔡卓妍等天王天后，「小豬」羅志祥更自拍搞笑短影片幫襯。

讓人驚喜的是，剛過50歲生日的香港超人氣視后、演出《延禧攻略》「嫻妃」的佘詩曼也為他罕見開金口唱歌，近年鮮少在螢幕前開唱的她為了支持馬天佑不但獻出好歌喉，更入鏡一同拍影片宣傳，讓影片一播出造成全網騷動登熱搜。

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佘詩曼來為他跨刀，馬天佑表示：「她是我非常敬重的前輩，而且為了拍我這個影片也花了功夫去練唱，超級敬業！她的翻唱影片一出，我走到哪都被大家稱讚說我的主打歌好聽，宣傳效應真的太強，連我出門的時候，我家樓下的保安人員都跑來稱讚，真的非常感謝她！」

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炎亞綸也獻聲。（Fame Glory 提供 ）

馬天佑近期帶著全新粵語專輯《nude》來台宣傳，曾為張惠妹、蕭亞軒、周杰倫、 TWINS等大咖造型作嫁的他不浪費自己的好人緣，積極發動人脈發起粵語新歌〈我們什麼都不是〉Crossover合作翻唱計畫，一口氣號召台灣與香港演藝圈及樂壇共160位代表性人物為自己這首主打歌接力翻唱並拍攝短影音宣傳，陣容一次排開跨足20個年代宛如群星會。

為了這個百位明星翻唱計畫，馬天佑足足花了兩個多月的時間去籌備及拍攝，他表示：「因為要配合每個藝人的時間，加上顧慮到他們方便拍攝的場景，所以前置期就花了很久，而且每次來台灣都要逗留一個星期左右，目前光是往返港台飛了三次，我都稱我的拍攝團隊是『機動部隊』，時間OK我們就馬上買機票當空中飛人！」儘管耗費許多金錢精力，但為求把翻唱企劃達到最圓滿的效果，但馬天佑甘之如飴。

林宥嘉助陣讓馬天佑驚喜。（Fame Glory 提供 ）

蘇永康為馬天佑新歌宣傳。（Fame Glory 提供 ）

最讓馬天佑驚喜的莫過於請到自己偶像林宥嘉隔空翻唱，他開心表示：「我真的非常喜歡林宥嘉，光是想到要把自己的音樂傳給他聽，我在傳音檔及簡訊的前兩天竟然緊張連續失眠，在發訊息前還先祈禱了一下，最後決定鼓起勇氣去問他，沒想到他竟然馬上答應！他還直接把錄音檔用WhatsApp傳給我，當下收到真的感動快哭出來！」

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