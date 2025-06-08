晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

獨缺秀智！Miss A隊長Min結婚 王霏霏孟佳飛韓國齊聚

Miss A Min的婚禮上三人合體，只缺秀智。（翻攝自王霏霏微博）Miss A Min的婚禮上三人合體，只缺秀智。（翻攝自王霏霏微博）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團Miss A的隊長Min在昨天（7日）舉行婚禮，過去JYP家族的夥伴都出席盛會，包括2PM玉澤演、2AM的趙權，而Miss A的Fei（王霏霏）、Jia（孟佳）也都飛回韓國力挺好友，不過卻始終沒見到秀智身影，讓過去霸凌、不合謠言再次被翻出來。

Min在昨天於首爾與圈外人結婚，婚禮採非公開形式進行，她也是Miss A第一位人妻。現場眾星雲集，獻唱祝歌的是JYP同門的2AM，參加婚禮的包括Wonder Girls的先藝、2PM的玉澤演、張祐榮、2AM趙權、珍雲、昶旻、f（x）的Amber。

Miss A的MIN結婚，王霏霏、孟佳、玉澤演、張祐榮、Amber等人都出席婚禮。（翻攝自王霏霏微博）Miss A的MIN結婚，王霏霏、孟佳、玉澤演、張祐榮、Amber等人都出席婚禮。（翻攝自王霏霏微博）

在團體解散後，將演藝重心轉往家鄉中國的隊友Fei、Jia也當然沒有缺席，兩人曬出與Min的絕美合照，出道超過15年，感情仍相當好。

Jia在微博上發文寫著：「好開心能見證MINBABY人生中重要的時刻，奶奶身體也非常健康，大家也都是老樣子，雖然很久沒見但大家都還一樣，JYP家族們。」Fei則說道，「最美新娘我的min baby，一定要幸福喔，我愛你。」

只是同為Miss A的秀智始終未對Min結婚一事表態。過去秀智一人廣告、電視劇代言接不完，與其他3人人氣相差甚廣，導致Miss A頻傳不合傳言，最後Miss A也解散收場，甚至有些網友跑到秀智IG詢問：「為什麼沒參加Min的婚禮？」實在有些尷尬。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中