獨缺秀智！Miss A隊長Min結婚 王霏霏孟佳飛韓國齊聚

Miss A Min的婚禮上三人合體，只缺秀智。（翻攝自王霏霏微博）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團Miss A的隊長Min在昨天（7日）舉行婚禮，過去JYP家族的夥伴都出席盛會，包括2PM玉澤演、2AM的趙權，而Miss A的Fei（王霏霏）、Jia（孟佳）也都飛回韓國力挺好友，不過卻始終沒見到秀智身影，讓過去霸凌、不合謠言再次被翻出來。

Min在昨天於首爾與圈外人結婚，婚禮採非公開形式進行，她也是Miss A第一位人妻。現場眾星雲集，獻唱祝歌的是JYP同門的2AM，參加婚禮的包括Wonder Girls的先藝、2PM的玉澤演、張祐榮、2AM趙權、珍雲、昶旻、f（x）的Amber。

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Miss A的MIN結婚，王霏霏、孟佳、玉澤演、張祐榮、Amber等人都出席婚禮。（翻攝自王霏霏微博）

在團體解散後，將演藝重心轉往家鄉中國的隊友Fei、Jia也當然沒有缺席，兩人曬出與Min的絕美合照，出道超過15年，感情仍相當好。

Jia在微博上發文寫著：「好開心能見證MINBABY人生中重要的時刻，奶奶身體也非常健康，大家也都是老樣子，雖然很久沒見但大家都還一樣，JYP家族們。」Fei則說道，「最美新娘我的min baby，一定要幸福喔，我愛你。」

只是同為Miss A的秀智始終未對Min結婚一事表態。過去秀智一人廣告、電視劇代言接不完，與其他3人人氣相差甚廣，導致Miss A頻傳不合傳言，最後Miss A也解散收場，甚至有些網友跑到秀智IG詢問：「為什麼沒參加Min的婚禮？」實在有些尷尬。

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