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林千又洗頭爆粗口 常客高山峰挺髮廊抖內幕

林千又爆出在髮廊情緒失控。（翻攝自IG）林千又爆出在髮廊情緒失控。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林千又近日爆出與髮廊業者發生激烈衝突，傳她當場咆哮爆粗口，甚至驚動店家報警提告，儘管她事後在社群還原事情經過，仍引發議論。

同為藝人的高山峰7日晚間在臉書發文力挺髮廊業者，他暗諷林千又：「想不到是我在台北固定會去的髮廊！？我支持店家不接待不適合的客人，現在台灣很多店家有監視器不是防小偷，而是防奧客，大家應該都很同意吧？」他並在發文曬出林千又在店內怒目相向畫面。

高山峰在臉書曬出林千又怒目相向畫面。（翻攝自高山峰臉書）高山峰在臉書曬出林千又怒目相向畫面。（翻攝自高山峰臉書）

相關新聞：林千又東區髮廊爆消費糾紛 粗口飆罵店長引警到場

林千又今年3月宣布閃嫁史丹佛博士，5日竟傳出她在髮廊咆哮還怒飆粗口，現場狀況非常不愉快，業者火報警處理，警方已證實接獲報案。據悉，林千又是在4月28日前往台北市東區髮廊消費，她遲到10分鐘，在洗髮時和髮廊工作人員互動良好，甚至開心的聊天。

相關新聞：林千又爆消費糾紛「失控爆粗口」 還原始末洩心聲

後來，林千又對於洗髮過程並非由設計師全程服務頻頻抱怨，又因服務人員讓她等候，勃然大怒失控咆哮：「妳他X的這是什麼服務。」因她影響其他客人，更怒嗆店長「你他X的」，店家打算對林千又提告。

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