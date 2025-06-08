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陳庭妮「婚內失戀」崩潰！力挺「婚姻中途登出」離婚也能重生

陳庭妮在《慶祝》因婚姻放棄舞蹈，離婚後重拾事業經營瑜珈體適能教室。（寬想國際娛樂提供）陳庭妮在《慶祝》因婚姻放棄舞蹈，離婚後重拾事業經營瑜珈體適能教室。（寬想國際娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳庭妮主演的電視電影《慶祝》，改編自精神科醫師鄧惠文經典作品《婚內失戀》，她飾演的單親媽媽，是整部戲最具壓抑感的角色之一，在事業與家庭之間苦苦掙扎，卻始終感覺做不好，心理壓力大到幾近崩潰。陳庭妮分析角色心境：「因為太想做好，反而把自己綁得很緊，導致事事不順。」她鼓勵女性在感情中不該總是為他人或大局著想，「該多聽聽自己的聲音，這不是一種自私，而是一種跟細水長流的相處方式。」

陳庭妮在《慶祝》飾演單親媽媽，於事業與家庭之間苦苦掙扎。（寬想國際娛樂提供）陳庭妮在《慶祝》飾演單親媽媽，於事業與家庭之間苦苦掙扎。（寬想國際娛樂提供）

陳庭妮先前在影集《火神的眼淚》飾演單親家庭的孩子，這回在《慶祝》飾演單親媽媽「張璃」。她認為現代社會對單親家庭的接受度雖然提高很多，但她從角色中深切感受到單親育兒的壓力，「生活一定還是比較辛苦，因為很多時候沒有人可以分擔家務，無論是陪伴孩子或經濟重擔都可能要一肩扛起。」但她也相信，愛的力量可以讓一切迎刃而解，「只要彼此有愛，小孩必定能健康快樂地長大。」

現代女性已經脫離「離婚等於人生失敗」的觀念，陳庭妮也相當認同，「人與人之間的相遇，本來就是因為有課題要學習。有一天分開，也許是課題結束，該走向下一階段了。」她相信「婚姻中途登出」的女性，值得擁有更多勇氣和自信，「不要把內心鎖住，離婚也可能是種重生。」

陳庭妮在《慶祝》對孩子照顧得無微不至，同時也經常過度擔心孩子健康。（寬想國際娛樂提供）（記者李紹綾攝）陳庭妮在《慶祝》對孩子照顧得無微不至，同時也經常過度擔心孩子健康。（寬想國際娛樂提供）（記者李紹綾攝）

談到《慶祝》這部作品最大的價值，陳庭妮認為正是「開放的討論空間」，「它就像一本書，有很多不同的章節與觀點，沒有評論誰對誰錯。觀眾可以在某些台詞或情節中被打動，產生反思或共鳴，這就是我覺得最能療癒人心的地方。」

陳庭妮在《慶祝》原本正在忙工作，卻在前夫拜託下，不得不臨時接手孩子照顧。（寬想國際娛樂提供）陳庭妮在《慶祝》原本正在忙工作，卻在前夫拜託下，不得不臨時接手孩子照顧。（寬想國際娛樂提供）

拍完這部戲後，陳庭妮坦言，自己對婚姻、愛情與人生也有了新的體悟，「其實拍攝的時候，很多角色的心境都和我現在人生階段的感受交織在一起，很難分得清是角色帶給我靈感，還是我帶入了自己的經歷去詮釋張璃。」她稱這就是人生每個階段的濃縮，「每一次拍攝，都是把自己此刻的人生經驗化成角色的樣子，彼此是互相成就的。」

《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》由監製陳美珊、陳安齊、製作人章依婷、陳嗣哲與導演秦鼎昌攜手打造，透過三段女性婚姻故事層層揭開現代情感的真實樣貌，希望能為觀眾帶來一場「集體婚姻治癒」。6月14日起於三立都會台首播、6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV上架播出。

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