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范瑋琪《歌手》墊底淘汰 佛山演唱會門票慘打5.6折

范瑋琪參加《歌手2025》失利慘被淘汰。（翻攝自微博）范瑋琪參加《歌手2025》失利慘被淘汰。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手范瑋琪6日參加《歌手2025》表現失利，選唱個人拿手歌曲《最初的夢想》，不料聲音狂抖甚至破音，最終墊底淘汰，隔日她發聲坦言對自己很失望。

范瑋琪當晚演唱自己招牌金曲《最初的夢想》，疑因緊張導致表現失誤，出現聲音顫抖、走音及破音，事後被網友狂酸形容「車禍現場」、「翻車」，僅出場一次便遭淘汰，更傳出她在後台淚崩，但歌迷對她更無情。

相關新聞：范瑋琪《歌手2025》火速遭淘汰 後臺掩面痛哭畫面曝光

微博今（8）日流傳最新消息，范瑋琪21日在佛山舉行的演唱會，門票價格因她演唱表現失常乏人問津，已出現5.6折大折扣。

根據《讀秒財經》報導，范瑋琪21日佛山演唱會，原票價580元人民幣（約2415元台幣）看台票打7.6折，票價780元人民幣（約3248元台幣）看台票打了6.2折，票價980元人民幣（約4080元台幣）的看台票打5.6折，票價1280元人民幣（約5329元台幣）內場票則狂打5.6折。

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