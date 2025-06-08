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娛樂 最新消息

謝玲玲獲頒「名譽文學博士」文化大學肯定其卓越成就

謝玲玲獲頒藝術卓越成就獎、名譽文學博士學位。（台灣優質生命協會提供）謝玲玲獲頒藝術卓越成就獎、名譽文學博士學位。（台灣優質生命協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕謝玲玲女士自幼展現出色的演藝天賦，8歲主演電影《婉君表妹》即一舉成名，榮獲第四屆金馬獎最佳童星獎，翌年，她又以電影《我女若蘭》中飾演若蘭童年，再度奪得第五屆金馬獎及第十三屆亞洲影展最佳童星殊榮，成為1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一。

謝玲玲為中國文化大學戲劇系傑出校友。（台灣優質生命協會提供）謝玲玲為中國文化大學戲劇系傑出校友。（台灣優質生命協會提供）

其後，謝玲玲移居香港，成功轉戰商界，憑藉敏銳的投資眼光積極投入房地產市場，表現亮眼，成為極具代表性的女企業家。儘管事業繁忙，謝玲玲始終心繫社會，長年投身公益，2015年她應「社團法人台灣優質生命協會」之邀，擔任榮譽理事長，結合藝術與慈善，舉辦「婉君表妹油畫義賣會」、「蕙質蘭心畫展」等公益活動，所籌善款已幫助超過六千位獨居長者及身心障礙孩童，成效深獲各界肯定，2019年，她榮獲Taiwan Tatler Ball 頒發「慈善貢獻獎」 ，並於同年也獲得香港港安醫院慈善基金所頒發的十大傑出女性獎項，用藝術創作為香港多家慈善機構注入溫暖的力量，成為藝文與公益領域的重要橋梁。

謝玲玲為中國文化大學戲劇系傑出校友。（台灣優質生命協會提供）謝玲玲為中國文化大學戲劇系傑出校友。（台灣優質生命協會提供）

目前，謝玲玲擔任台灣優質生命協會親善大使，持續透過畫展、慈善晚會與跨界合作，推動社會關懷與公益行動。身為中國文化大學戲劇系傑出校友的謝玲玲女士，早年於求學期間即展現卓越才華，先後獲頒「藝術卓越成就獎」及「傑出校友」等榮譽。今年為表彰其在影視藝術、教育推廣、社會公益與商業領域的卓越貢獻，文化大學特於今年度畢業典禮中頒授名譽文學博士學位，典禮於114年6月7日隆重舉行，見證謝玲玲璀璨人生的重要里程碑。

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