林俊傑首攻大巨蛋3喜1驚 一個險釀舞台意外 一個CUE天團合唱口誤

林俊傑在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會。（JFJ Productions提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑6月7日晚上在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會，在JJ選唱招牌歌《修煉愛情》時，音樂才子韋禮安驚喜現身，韋禮安從升降台走出，要與林俊傑會合，一瞬間腳滑險些成舞台事故，雖然只是小小一顛，卻也讓看到的粉絲跟著心頭一驚。

林俊傑在演唱會3度給粉絲「星」喜，第一次他在唱歌時，在延伸舞台最前端突然叫出「林志穎」名字，讓粉絲狂喜以為林志穎會在台上出現，他自己不好意思解釋，因為看到林志穎在台下，他太興奮忍不住邊唱邊叫出他的名字，並不是演唱會的嘉賓。

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韋禮安助陣林俊傑演唱會，一上台就腳滑虛驚。（索尼提供）

第二喜就是邀請韋禮安同台合唱，林俊傑表示和韋禮安兩人第一次是金曲獎頒獎典禮相識，又因《手牽手》的大合唱，有了很短暫的音樂上的交集，難得同台合唱，笑說完成了小心願。

林俊傑臨時CUE動力火車合唱，讓現場粉絲嗨爆。（寬寬整合行銷提供）

第三喜是在介紹到場藝人時，動力火車驚喜成為隱藏版嘉賓，林俊傑臨時CUE他們一起合唱，雙方台上台下討論合唱歌曲，林俊傑說：「那就唱《你不知道》。」沒想到遭動力火車的顏志琳更正說：「歌名叫《我不知道》。」讓林俊傑一度小尷尬，但接著天王與天團世紀合唱立刻讓現場粉絲嗨爆，林俊傑很感謝動力火車沒準備的情況下開金口，也讓自己圓夢了。

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