晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林俊傑首攻大巨蛋3喜1驚 一個險釀舞台意外 一個CUE天團合唱口誤

林俊傑在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會。（JFJ Productions提供）林俊傑在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會。（JFJ Productions提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑6月7日晚上在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會，在JJ選唱招牌歌《修煉愛情》時，音樂才子韋禮安驚喜現身，韋禮安從升降台走出，要與林俊傑會合，一瞬間腳滑險些成舞台事故，雖然只是小小一顛，卻也讓看到的粉絲跟著心頭一驚。

林俊傑在演唱會3度給粉絲「星」喜，第一次他在唱歌時，在延伸舞台最前端突然叫出「林志穎」名字，讓粉絲狂喜以為林志穎會在台上出現，他自己不好意思解釋，因為看到林志穎在台下，他太興奮忍不住邊唱邊叫出他的名字，並不是演唱會的嘉賓。

韋禮安助陣林俊傑演唱會，一上台就腳滑虛驚。（索尼提供）韋禮安助陣林俊傑演唱會，一上台就腳滑虛驚。（索尼提供）

第二喜就是邀請韋禮安同台合唱，林俊傑表示和韋禮安兩人第一次是金曲獎頒獎典禮相識，又因《手牽手》的大合唱，有了很短暫的音樂上的交集，難得同台合唱，笑說完成了小心願。

林俊傑臨時CUE動力火車合唱，讓現場粉絲嗨爆。（寬寬整合行銷提供）林俊傑臨時CUE動力火車合唱，讓現場粉絲嗨爆。（寬寬整合行銷提供）

第三喜是在介紹到場藝人時，動力火車驚喜成為隱藏版嘉賓，林俊傑臨時CUE他們一起合唱，雙方台上台下討論合唱歌曲，林俊傑說：「那就唱《你不知道》。」沒想到遭動力火車的顏志琳更正說：「歌名叫《我不知道》。」讓林俊傑一度小尷尬，但接著天王與天團世紀合唱立刻讓現場粉絲嗨爆，林俊傑很感謝動力火車沒準備的情況下開金口，也讓自己圓夢了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中