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藏海傳破15億觀看流量 20則金句戳中人心

肖戰在《藏海傳》的演出備受好評。（翻攝自網路）肖戰在《藏海傳》的演出備受好評。（翻攝自網路）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由中國頂流男星肖戰主演的《藏海傳》是2025年現象級的古裝劇，播出後吸引超過15億觀看人次，網路討論度居高不下，肖戰在劇中用「學識復仇」替代武力對抗，有很多發人省思的台詞，充滿力量，讓觀眾在追劇之餘，也從中汲取人生智慧，以下就是《藏海傳》整理出來的20則金句

由肖戰飾演的《藏海傳》金句連連。（翻攝自網路）由肖戰飾演的《藏海傳》金句連連。（翻攝自網路）

1. 這世上最厲害的本事是用真話、實話來騙人。─藏海（肖戰飾）

2. 不要因感情而相信他人，那樣只會讓自己失望。─藏海（肖戰飾）

3. 謠言嘛，一陣風不就過去了，風會過去，但事不會，流言會留在人們的心裡，傳著傳著人們就會忘記在哪兒聽到這些消息，最後都信以為真了。─藏海（肖戰飾）

4. 這天下間，通常都是自私的人，活得更加快樂。─藏海（肖戰飾）

5. 仇恨不用寫在臉上，放在心裡就好。心是自己的，別人看不見。臉在外面，人人能見。─藏海（肖戰飾）

肖戰飾演「藏海」復仇之路步步為營。（翻攝自網路）肖戰飾演「藏海」復仇之路步步為營。（翻攝自網路）

6. 我也是人，有人想算計謀害我，恕我不能坐以待斃。─藏海（肖戰飾）

7. 一個人太有作為，就會成為另外一些人的眼中釘，肉中刺，遭他忌憚。─藏海（肖戰飾）

8. 如果事事都指望後人，那後人的日子只會一天不如一天。我們還有何臉面立于天地之間。藏海（肖戰飾）

9. 知天易，逆天難，很多時候就算我們知道會發生什麼，也還是無法阻擋。─藏海（肖戰飾）

趙秉文（田小潔飾）。（翻攝自網路）趙秉文（田小潔飾）。（翻攝自網路）

10. 越高的位置，能做的事情越多，在確保你想做的事情一定能實現之前，先走到那個位置去。─趙秉文（田小潔飾）

平津侯（黃覺飾）（翻攝自網路）平津侯（黃覺飾）（翻攝自網路）

11. 智者不壽，聰明人死得早。─平津侯（黃覺飾）

梁超飾演高明師父。（翻攝自網路）梁超飾演高明師父。（翻攝自網路）

12. 大恩如大仇，沒有人願意背負你一生的恩情。長久無法償還的恩情，最後不是變得心安理得，就是變成了仇恨。高明師父（梁超飾）

13. 人哪，有時候真的不用為了一個什麼目的而活著，日子一天天地過，有在乎的人在身邊，不是挺好的？─高明師父（梁超飾）

14. 只要感情是真的，有時候謊言未必是壞事。─高明師父（梁超飾）

鍾漢良飾演藏海的父親「蒯鐸」。（翻攝自網路）鍾漢良飾演藏海的父親「蒯鐸」。（翻攝自網路）

15. 在叢林中你永遠不知道，隔葉窺探你的野獸，究竟是什麼，只希望你往後在最兇險時遇上的，終究是鹿。─蒯鐸（鍾漢良飾）

星斗師父張鐸。（翻攝自網路）星斗師父張鐸。（翻攝自網路）

16. 報仇一定要靠武力嗎？不，靠的是信念，你若持有此念，天下之術，皆可為你所用。─星斗師父（張鐸飾）

張婧儀飾的香暗荼。（翻攝自網路）張婧儀飾的香暗荼。（翻攝自網路）

17. 我可不記仇，我有仇，都是當場報！─香暗荼（張婧儀飾）

六初師父（白冰飾）教藏海情感之事。（翻攝自網路）六初師父（白冰飾）教藏海情感之事。（翻攝自網路）

18. 當情與仇纏在一起時，不論你如何籌謀、作何決定，可能都難分對錯。─六初師父（白冰飾）

19. 人活在這世上，還是要有一些真東西在，不能只有騙。─六初師父（白冰飾）

冬夏女王（余男飾）。（翻攝自網路。）冬夏女王（余男飾）。（翻攝自網路。）

20. 一個人不識時務，就只有死路一條。─冬夏女王（余男飾）

《藏海傳》描述鍾漢良飾演的欽天監監正「蒯鐸」精通堪輿和營造之術，被皇帝委派尋找可以號令陰兵的信物葵璽，卻因而全家慘遭滅門，唯一倖存的兒子「稚奴」（肖戰飾）被面具人救走，找了3位師父教他營造技藝和縱橫之術，10年後改名換姓為「藏海」進行復仇。

肖戰飾演的藏海分別和星斗師父（張鐸飾）學習營造技藝、高明師父（梁超飾）學習縱橫之術、六初師父（白冰飾）學習情感控制，10年有成才踏上復仇之路，而這一路他以深沉內斂、步步為營的權謀手段讓觀眾跟著他一起沈迷於推理，一起找尋他的3位仇人，也引發全年齡追劇的熱潮。

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《藏海傳》播出後憑著名導演鄭曉龍的大製作、頂流演員肖戰的人氣和高熱度的劇情，開播後就創下近3年古裝劇的首度熱度，單日播放量最高達1.18億，成為2025年首度單日破億的劇集。《藏海傳》還沒有播出大結局，累計播放量就已突破15.85億，抖音話題的播放量更超過33億。

劇中角色除了主角肖戰飾演的藏海、鍾漢良演出的蒯鐸和張婧儀飾的香暗荼深受歡迎，他的星斗、高明、六初3位師父，3位仇人平津侯莊蘆隱、曹公公曹靜賢、戶部尚書趙秉文也都因為角色突出、演技精湛紅了，每個角色都很立體，讓劇迷愛恨交加，討論不斷。

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