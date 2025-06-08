呂秋遠揮別私生子風暴 被虧將重現正義暖男律師

呂秋遠（右）近期捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應，但呂秋遠昨又爆出新爭議。（資料照，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕律師呂秋遠私生子風波延燒多時，生母林沄蓁5日以「The end」為此事件下總結，並逐一回應外界疑惑，不料呂秋遠昨（7）日又爆出近期遭控介紹黑心徵信社給想委託他打官司客戶，導致當事人被剝兩層皮，客戶因忍無可忍決定將事情公諸於眾，避免有人再受害。

網紅楊律師昨晚深夜在臉書發文，連結媒體報導此新聞，表示和他之前從其他被害人及其他徵信業者聽到的差不多，楊律師說：「但若想提告，必須要多一點被害人同時提告，才可能湊齊更多證據，才可能互相補強證明力，才可能讓呂秋遠及黑心徵信業者坐牢。」

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楊律師表示，這就是他上周提到的「呂秋遠唯一要擔心的」，「但以我對家事案件被害女的了解，她們絕大多數是膽小怕事，所以這事應該會不了了之；再過陣子，又能看到正義暖男律師的10點文章了，然後生意一如往常地好，身價從9億再漲到18億。」

發文最後，楊律師說：「我完全不信那些小巷流言，我絕對相信呂秋遠是正義暖男律師，絕不可能幹這種不道德甚至構成犯罪的事，一定是爆料者或女記者倒追呂秋遠失敗，才由愛生恨，大家千萬別相信這新聞內容。」

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6日凌晨1時半，楊律師曾發文表示最後一次幫林沄蓁，稱她是「史上最笨的林律師」，但誇林沄蓁本人比照片及影片漂亮，「她本人和照片有極大落差，所以她是不上相的人，怎麼拍都不好看。」

楊律師表示：「因為林沄蓁漂亮（尤其身材超好，童顏巨乳），所以呂秋遠當年才會拚命追她，才會一直傳訊息把妹。」更肉骨說，挑「砲友、女友、老婆」三者的標準不同，外在只能吸引男人的下半身，再怎麼好色膚淺的男人，都不會想挑太笨的女人當老婆，「所以若我是呂秋遠，我只會想上妳，我不可能想娶妳當老婆，我甚至不希望妳升格為女友。」

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