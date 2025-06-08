黃越綏拔2顆門牙 看到鏡子裡自己.....不可愛

黃越綏今年78歲，依舊很有活力。（翻攝自黃越綏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕兩性專家黃越綏最近少上電視節目，也少出現在大眾面前，5日她在臉書發文坦言不是因為害羞，而是一口氣拔掉了牙齒上排的2顆門牙，「看到鏡子裡面的自己，覺得特別可笑而且一點也不可愛。」

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黃越綏透露病症的罪魁禍首是：「其中有顆藏在假牙後面的蛀牙，一直潛伏而沒有被發現；牙周病的關係，加上年紀大又不愛運動，導致骨格崩塌的情況有如土石流。」並說因為位置深藏不露的緣故，發炎化膿的症狀愈顯得嚴重，甚至已經發展成為長型的汽球膿包。

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忍功一流的黃越綏表示，就這樣不斷利用消炎或止痛的方式，維持了近2年，終於才被醫師要求正視而開刀結束，她感嘆：「年老色衰只是難過，但加上少了兩顆門牙，就變得更可笑。」坦言人生處處是病痛，但不論是遇到任何的大小病痛，除了藥物外，最重要的是千萬不要小題大作，或是心情消沉。

發文最後，黃越綏提醒粉絲網友：「新冠及感冒橫行，希望大家保重！」

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