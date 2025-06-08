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主播邱薇而搭高鐵商務艙惹議刪文 486先生截圖激酸

華視前主播邱薇而外型亮眼。（翻攝自邱薇而臉書）華視前主播邱薇而外型亮眼。（翻攝自邱薇而臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕華視前主播邱薇而近日搭高鐵商務艙碰上連環尷尬事件，除了臨時坐到空位被制止，改票時也被列車員當場追問，她忍不住發文吐槽：「價格高不代表服務好。」更拿近期投訴人氣連鎖咖啡廳經驗相比，高鐵態度令她頗為不滿，沒想引爆2派論戰。

邱薇而在臉書這則發文已被刪除，但，凡走過必留下痕跡，團購電商名人「486先生」陳延昶昨在個人臉書發文並截圖邱薇而發文酸：「這個人是在寫什麼東西呀？」發文底下釣出一大票網友留言「知不知道自己在說什麼啦」、「主動跟被動的選擇」，更有人直白說：「作業沒寫好，重寫。」

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在486先生截圖邱薇而臉書發文，分享3日搭高鐵商務艙經歷，當時她短暫坐到靠窗空位準備下車，結果還沒到站，立刻被提醒「這不是妳的位置喔」，她傻眼直呼：「謝謝你提醒我本來就知道的資訊。」她並說，當時臨時決定從嘉義改坐到台南，還沒補票就被盯上詢問，「我是什麼？逃票的中學生嗎？」她馬上表示會補票，卻還是被叫人來處理，整個過程讓她覺得「像被當成坐霸王車的小偷」。

團購電商名人「486先生」陳延昶常在臉書發文分享時事引發共鳴。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶常在臉書發文分享時事引發共鳴。（翻攝自486先生臉書）

反觀回程搭普通車廂，邱薇而意外覺得「舒服許多」，雖然同樣只買走道位，但偶爾換坐靠窗位也沒人打擾，直言：「高鐵商務艙若不能提供更細緻的尊重，那也只是張比較貴的車票而已。」

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不料高鐵官方回覆令邱薇而更加失望，信件內容白話文是：「造成你不舒服，很抱歉；員工照規定做事，是你不懂規矩。」並用「請勿回覆」信箱寄出，邱薇而表示：「我會繼續搭高鐵，但更珍惜那些認真對待人的服務。」

事件曝光後引發正反意見，有人認為邱薇而反應過大，「商務艙要送餐，座位有人當然要確認，列車員只是盡責」、「沒補票就坐，服務員當然要問，順序問題而已」，但也有人支持邱薇而，「被針對真的很差」、「不是不能查票，是態度問題」、「服務人員態度好壞真的影響觀感」。

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