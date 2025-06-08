罷吳思瑤失敗賴苡任道歉 四叉貓酸：最大贏家就是你

「地動刪瑤」罷免立委吳思瑤團體7日前往台北市選委會送交連署書，備補領銜人詹嘉文（右二）與台北市議長戴錫欽（左二）、罷團召集人賴苡任（左一）等人表示，因為非領銜人張克晉親送，因此2萬7千份連署書遭拒收。（記者廖振輝攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「罷瑤」7日未完成送件，召集人賴苡任表示，對於罷免民進黨立委吳思瑤失敗，沒有理由也沒有藉口，他要負起最大責任，並跟所有支持民眾說聲抱歉、對不起，「我們沒有做好。」

網紅「四叉貓」劉宇今（８）日凌晨在臉書發文表示：「幹嘛道歉？這次國民黨最大的贏家就是賴苡任，收割2個月的新聞聲量，你半夜睡覺也會偷笑吧！」

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罷免民進黨立委吳思瑤案2階連署昨截止，罷團「地動刪瑤」下午1點至北市選委會送件，因無領銜人被拒收，對此，四叉貓批評，「地動刪瑤」召集人賴苡任明知選委會不會收件，還是要演戲；此外，他也批評賴苡任情勒領銜人張克晉，要國民黨有種一點就重來一次罷免。

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四叉貓昨出席港湖除銹謝票遊行記者會，會前接受媒體聯訪表示，賴苡任前天發布採訪通知，預設昨午1點送件，1點20分接受媒體聯訪，但有在關注罷免就知道，「送件最好只要20分鐘啦」！他說，賴苡任自己也知道選委會不會收件，還故意演一齣戲。

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