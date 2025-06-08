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文汶愛女發燒斥急診室遭炎上 再發聲反擊酸民

女兒因被爸爸傳染病毒而發高燒至39度多，文汶發文透露趕緊到急診求診，沒想到被炎上。（翻攝自文汶臉書）女兒因被爸爸傳染病毒而發高燒至39度多，文汶發文透露趕緊到急診求診，沒想到被炎上。（翻攝自文汶臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星文汶與同為演員老公吳皓昇育有1女，她近日發文透露帶發燒女兒急診就醫，卻在社群平台發文痛批：「真的是……不敢恭維的看診態度。這家醫院我們能不去就不去！整個急診室亂七八糟的慌亂！」文章一出隨即引發熱議，部分網友批評她「打擊護理士氣」，但也有人表示對她的遭遇感同身受。

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文汶上個月29日先發文透露，女兒因被爸爸傳染病毒而發高燒至39度多，前往該院急診求診，卻覺得現場醫療品質管理不佳，「從醫師到護理師品質管理有夠糟糕。只能說盡量不要生病！把身體顧好要緊！」她甚至寫下：「我自己來醫好比較快」，引發部分網友痛批「身在福中不知福」，認為她不了解台灣醫療體系的辛勞與高壓。

文汶與同為演員老公吳皓昇育有1女。（翻攝自文汶臉書）文汶與同為演員老公吳皓昇育有1女。（翻攝自文汶臉書）

面對爭議延燒，文汶急發表聲明澄清立場，表示並非針對任何特定醫護人員，也並非否定整體醫療體系，她強調：「我非常尊重台灣醫護人員的專業素養，也深知他們在高壓工作環境中的付出與辛勞，特別是護理人員，他們是守護生命不可或缺的重要角色。」

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她解釋，發文並非出於情緒性的抱怨或對特定人員的公審，而是希望讓社會看見作為一位母親，當下在醫療現場的焦慮與無助，「若能多一些『人本關懷』、多一點『同理患者』、多一份『視病如親』的心念，就醫經驗會完全不同。」

為了弭平紛爭，文汶前（6）日再度發聲：「對於網路上來我這的酸民！你在我生命當中根本不重要！對於不重要的人不需要浪費我生命時間去跟你解釋！更何況你不是當事人！生命很有限把時間空出來去愛家人和朋友最實在。祝你身體健康！你我從此不相往來。」

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