Andy老師最新影片上架！ 網友看哭「實力值得200萬訂閱」

Andy老師新影片上架。（翻攝自YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕知名YouTuber團體「眾量級CROWD」先前因財務問題拆夥鬧得滿城風雨，其中成員Andy雖身處風波核心，卻沒有因此停下創作步伐。他個人頻道不僅逆勢成長，更突破200萬訂閱，再次證明實力與人氣兼具，Andy最新推出的還島企劃首集影片，主打全程自行拍攝、剪輯，展現超強個人實力。他表示想「找回最真實的自己」，因此騎車環島展開一場自我尋找之旅。

粉絲擊拳喊話「Andy老師，加油！」。（翻攝自YouTube）

旅途中，不少粉絲熱情合照、簽名，更有人對他擊拳喊話「Andy老師，加油！」讓他感動不已。騎到雲林老家途中經過西螺大橋時，Andy更是忍不住泛淚，畫面真摯動人。影片最後，他悄悄回到家中，準備給媽媽一個驚喜，至於家人的反應，則留到下一集揭曉，成功吊足觀眾胃口。

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Andy老師騎經西螺大橋時泛淚。（翻攝自YouTube）

不少網友在影片下留言力挺：「完全看到200萬訂閱的實力！」、「一個人撐起一個團隊太神了」、「西螺大橋那段直接飆淚，回家的路真的讓人五味雜陳。」網友反應熱烈，好評不斷。

Andy用行動證明，即使獨自上路，也能走出屬於自己的光。這場還島之旅，不只是地理上的旅行，更是一次心靈的重建之路。下一集令人期待。

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