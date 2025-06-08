免瑋琪難！范瑋琪《歌手2025》首秀失常 評價正負兩極交鋒

范瑋琪《歌手2025》首秀失常 。（組合照，翻攝自IG、微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范瑋琪近日在《歌手2025》的首場演出中，選唱《最初的夢想》，原本希望為中國高考生加油打氣，然而現場直播中她因緊張導致聲音顫抖、走音，表現未達預期，賽後情緒潰堤坦言對自己很失望，感覺辜負了大家的期待，評價相當兩極。

范瑋琪這段演出引發網友熱議、評價兩極，支持者認為她選唱《最初的夢想》是一種真誠的鼓舞，即便技術表現失常，也無損她想為高考生傳遞溫暖的初心。更有人指出，「范范是唱感情的，不是唱技巧的」、「直播失誤很正常，她不是專職歌手」，力挺她面對挑戰的勇氣。

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然而，批評聲浪也不小，有觀眾批評演出失常，認為選曲難度高，加上現場直播的壓力，導致表現不如預期；更有人直言「走音到我以為是素人」、「這樣的實力怎麼上節目？」甚至有觀眾認為她「靠同情牌也沒用」，質疑節目為何邀她參賽。

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各方角力下，「免瑋琪難」成了社群上熱門話題，也再次反映出范瑋琪在轉型過程中，背負的觀感壓力依舊沈重。對此，范瑋琪賽後則發文表示：「人生不需要每天都閃閃發光，只要堅定地往最初的夢想前進，繼續走在會發光的路上就可以了！」展現了自己面對挑戰的堅定態度。

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