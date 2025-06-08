小虎隊遭曝真面目！斜槓天王李明川親揭內情

李明川在畢業典禮獻唱新歌。（明新科技大學、產值娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕斜槓天王李明川剛過完50歲大壽，他跨足歌壇推出新歌《放心去飛》，一口氣上架「青春祝福版」與「離別思念版」雙版本，昨也現身大學的畢業典禮獻唱。

其實李明川從發行第一首單曲開始，歌曲企劃方向都是翻唱過去他做過造型的歌手作品，這次挑戰5、6年級生共同回憶，就是全民偶像小虎隊的經典夯曲。

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《放心去飛》當年收錄在小虎隊的暫別專輯，當年因為陳志朋將入伍服役，發行後更成為校園畢業典禮的必播歌曲。

其實李明川就在新書《善用天賦》中，揭露與小虎隊的合作故事，提到蘇有朋尊重工作、投資自己、勇於嘗試；陳志朋負責認真、準時數十年如一日；至於吳奇隆，則是非常照顧大家，就像是個貼心的大哥。

而李明川的斜槓身分之一，就是明新科技大學三創中心CEO，昨天他親自擔任明新科技大學畢業典禮主持人，現場首唱《放心去飛》青春祝福版，祝福每位畢業生都能放心去飛，飛往更大的世界。

李明川是以「離別，新的開始」為概念，從校園最熟悉的口風琴彈奏出「驪歌」作為開場，在歌聲中傳遞給畢業生滿滿祝福，他說：「我前一刻以老師身份主持畢業典禮，下一刻要介紹歌手李明川出場，對我這個I人來說，內心很尷尬。」

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