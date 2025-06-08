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脫北女親述只想活著！「逃亡→被賣→再逃」血淚歷程震撼曝光

脫北女漢娜（左起）、映珠作客Peggy節目分享離開北韓的歷程。（翻攝自YouTube）脫北女漢娜（左起）、映珠作客Peggy節目分享離開北韓的歷程。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕知名YouTuber與Podcast主持人Peggy在節目《Peggy Fo Show》第71集邀來2位脫北女性映珠、漢娜親口揭開北韓民眾冒死逃離專制政權的驚悚歷程，他們描述自己從北韓偷渡至中國，被軍官拘禁、販賣、再逃跑的過程，生死一線間的故事如電影般緊湊，2人開口第一句話就是「我們只想活著！」

節目深入揭露北韓的極權體制如何徹底滲透人民生活，脫北者映珠、漢娜證實外界以為誇張的「特定髮型規定」完全屬實，任何違規髮型都會被舉報，導致學生遭記過、員工被開除，甚至家庭遭到政治審查，他們從小接受愛國教育，必須每日敬頌金正恩，根本無從選擇自由。受訪者甚至坦言，眼神和語氣都需經年累月訓練，「怕不小心顯出懷疑的神情」。

不僅如此，更荒謬的是連服裝都被政治化，映珠、漢娜在節目中揭露，牛仔褲在北韓是禁品，因為它象徵資本主義與「美帝文化」，穿著被視為叛國表現。若被發現，不僅本人受罰，還可能牽連全家送往勞改營。此外，看南韓影劇、聽K-pop、甚至翻牆收聽外國電台，皆屬重罪，許多人因此被處決或終身監禁。

Peggy以一貫冷靜卻具穿透力的訪談方式，協助兩位脫北者完整說出他們無法對家人、對過往訴說的傷痕。他們提到，逃亡過程中曾被中國黑市人販收買，一度被賣作妻子或勞工，2度遣返北韓受到刑求，直到第3次才終於抵達自由世界。節目不只是呈現人權議題，更是一次深刻的「人性與信念」專訪。

節目最後，Peggy進一步探問他們在自由社會的適應情況，發現即使擁有選擇的權利，許多脫北者仍會陷入無法決策的焦慮。他們從未學會「如何做選擇」，連買什麼口味的麵包都會猶豫數十分鐘。這段訪談不僅提供震撼的故事，也讓人重新省思自由的價值與脆弱性。《Peggy Fo Show》透過這集，再次證明娛樂內容也能觸及極限真實，打開社會對話的全新維度。

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