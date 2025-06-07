成龍、周杰倫都來了！林志穎現身大巨蛋 帶帥兒力挺林俊傑

李千娜、黃尚禾出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑今晚首度站上台北大巨蛋開唱，首日現場眾星雲集，包括林志穎、王仁甫、季芹、李千娜、黃尚禾、蔡凡熙、韓寧等藝人到場，林志穎再次現身大巨蛋，帶著帥兒一起力挺好友。

林志穎出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）

林志穎去年就看了周杰倫、張惠妹的大巨蛋演唱會，這次又來看林俊傑，他受訪分享，最想聽JJ唱的《裂縫中的陽光》。

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林志穎之前參加節目，就有唱JJ的這首歌，「因為那時候算是沉寂了一段時間，對我來講特別有感覺。」林志穎本月就要與李玖哲在馬來西亞開唱，今晚也來觀摩。

林志穎出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）

林志穎曾喊話要站上台北大巨蛋，受訪笑說：「大巨蛋終於蓋好了，有一個這麼新、這麼棒的場地，算是一個夢想，默默許下心願。」期許未來能有機會。

今晚包括周杰倫、張惠妹、徐若瑄、王力宏、五月天、成龍、動力火車、陶喆、羅志祥、李榮浩、楊丞琳、徐佳瑩、韋禮安、王心凌、Ella、李玖哲、李聖傑、蕭煌奇、謝金燕等大咖藝人都送上花籃祝賀。成龍表示：「Good Show in Taipei 演出成功 With Love，成龍大哥。」

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