晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

成龍、周杰倫都來了！林志穎現身大巨蛋 帶帥兒力挺林俊傑

李千娜、黃尚禾出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）李千娜、黃尚禾出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑今晚首度站上台北大巨蛋開唱，首日現場眾星雲集，包括林志穎、王仁甫、季芹、李千娜、黃尚禾、蔡凡熙、韓寧等藝人到場，林志穎再次現身大巨蛋，帶著帥兒一起力挺好友。

林志穎出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）林志穎出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）

林志穎去年就看了周杰倫、張惠妹的大巨蛋演唱會，這次又來看林俊傑，他受訪分享，最想聽JJ唱的《裂縫中的陽光》。

林志穎之前參加節目，就有唱JJ的這首歌，「因為那時候算是沉寂了一段時間，對我來講特別有感覺。」林志穎本月就要與李玖哲在馬來西亞開唱，今晚也來觀摩。

林志穎出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）林志穎出席林俊傑大巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）

林志穎曾喊話要站上台北大巨蛋，受訪笑說：「大巨蛋終於蓋好了，有一個這麼新、這麼棒的場地，算是一個夢想，默默許下心願。」期許未來能有機會。

今晚包括周杰倫、張惠妹、徐若瑄、王力宏、五月天、成龍、動力火車、陶喆、羅志祥、李榮浩、楊丞琳、徐佳瑩、韋禮安、王心凌、Ella、李玖哲、李聖傑、蕭煌奇、謝金燕等大咖藝人都送上花籃祝賀。成龍表示：「Good Show in Taipei 演出成功 With Love，成龍大哥。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中