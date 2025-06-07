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娛樂 最新消息

許藍方揭診所假借名義賣藥 氣炸警告：已不少網友受騙

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美性學博士」許藍方經常在社群分享性學領域知識，因此深受不少粉絲喜愛，怎料近日卻出現有心人士，冒用她的名義推銷藥品，讓她氣炸發文警告。

許藍方遭冒名推銷藥品。（翻攝自臉書）許藍方遭冒名推銷藥品。（翻攝自臉書）

許藍方今（7）在臉書以黑底白字發文表示，近日某間診所聲稱和她共同研發、聯合推出某種藥品，已經有不少網友受騙上當，強調「藥物無法擅自研發，此為違法行為，請協助告發。」她也在留言區進一步補充，「任何診所，即使有實體店面，都是假的宣稱。博士沒有研發『藥物』，請愛護自己的身體！」

相關新聞： （人物專訪）許藍方動完腦手術又暈倒！ 曝立好遺囑

文章曝光後，網友紛紛表示支持提告，「大家知道誰在詐騙，請直接告他們，別再讓這些垃圾人出來騙人」、「告他！不要仁慈」、「這種行為告他不用客氣，最好告到他破產」、「許藍方美女博士現在詐騙手法千奇百怪的什麼手法都有要小心，不要被騙了！我們會一直支持妳挺妳，不會被騙的！」

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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