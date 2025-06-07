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娛樂 最新消息

陳為民單身10年自招一夜情 曝收網友「赤裸私密片」爆粗口

陳為民今參加「沉浸式Live鬼故事」活動《山海夜行誌》開講鬼故事。（記者林欣穎攝）陳為民今參加「沉浸式Live鬼故事」活動《山海夜行誌》開講鬼故事。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕有著「鬼王」之稱的陳為民今（7）日與陳宥心、網路作家微疼出席全台首創的「沉浸式Live鬼故事」活動《山海夜行誌》，三人上台開講恐怖鬼故事，陳為民笑說，自己被交代活動要以像「告別式」一樣進行，感情空窗10年的他也鬆口感情觀。

陳為民講鬼故事多年，對他來說已是信手拈來，不過他剛進到新媒體1、2年，直呼跟主流媒體差別大，自己仍在學習，像這樣的活動他也是初體驗。單身10年的他也透露目前沒有女友，主因是覺得自己太窮，但又認為交往應該要照顧女方，所以在一番考量後就打消交往念頭。

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至於陳為民錢都花在哪？熱愛重機的他都將錢花在改車上，「錢都花在對自己好，像改車可能可以花到150萬，但平常吃一碗80塊滷肉飯都會覺得貴，現在一個月在車上要花上幾萬塊吧。」

陳為民單身10年鬆口偶爾會有一夜情。（記者林欣穎攝）陳為民單身10年鬆口偶爾會有一夜情。（記者林欣穎攝）

不過陳為民透露自己還是有「開機」，偶爾會有一夜情，不過他也擔心遇到詐騙或仙人跳所以會特別小心，提到常收到有網友傳裸照、自慰影片給他，「之前有個女的，用IG閱後即焚的功能，傳了拍私處流出精液的影片給我，我真的忍不住跟她說：『X！好噁』，後來她就沒再傳了。」而近年他通告減少，陳為民指出是因為現在節目少，加上老藝人酬勞高，不過雖然少上通告，但最近戲約比較多，才剛拍完公視的時代劇。

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