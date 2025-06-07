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防彈少年團4人下週退伍 BTS公司跪求粉絲：別衝現場啊

「BTS」防彈少年團Jimin（左起）、柾國、RM、V即將在下周退伍。（翻攝自BTS臉書）「BTS」防彈少年團Jimin（左起）、柾國、RM、V即將在下周退伍。（翻攝自BTS臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團即將迎來全員退伍，他們所屬的BIGHIT MUSIC今天（7日）發出聲明，宣布退伍當天不會舉行活動，懇請大家不要前往現場。

「BTS」的RM、V將在下周10日退伍，Jimin及柾國則是在11日，BIGHIT MUSIC表示：「當天是許多軍人一起退伍的日子，退伍當天不會舉行官方的正式活動，各個場地空間非常狹小，恐怕會因為擁擠發生事故，為了藝人以及粉絲們的安全著想，懇請大家務必避免前往現場。」成員Suga仍在服替代役，將是最後一位退伍的成員。

另外，ASTRO的車銀優已經通過陸軍軍樂隊的甄選，將在7月28日入伍，先接到基礎軍事訓練，並在陸軍軍樂隊旅行國防義務；車銀優所屬的Fantagio，同樣希望粉絲不要為他送行，以免因人潮擁擠發生事故，入伍地點、時間將保密。

前SF9的路雲則於7月21日入伍，他表示：「在大家的愛心與關心之下，我真是非常幸福的人，雖然有點可惜，但我很快就會回來了。感謝大家一直以來的陪伴，希望未來10年、20年也能在一起。」

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