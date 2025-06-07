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短今狠甩7公斤被問「巨胸沒縮水？」 本人無奈回應了

短今擁有甜美臉蛋及火辣身材。（翻攝自IG）短今擁有甜美臉蛋及火辣身材。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟啦啦隊人氣成員短今，因為有著173公分的高挑身材，被封為「中職啦啦隊小巨人」，擁有甜美臉蛋及火辣身材的她，近期憑藉驚人毅力，成功在2個月內減重7公斤，昨（6）也在社群分享自己的瘦身菜單。

短今在2個月內成功瘦下7公斤。（翻攝自IG）短今在2個月內成功瘦下7公斤。（翻攝自IG）

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短今昨日在IG限時動態公開2個月以來的減重菜單，強調自己的飲食規劃並沒有經過營養師的調配，表示這段期間每天都僅吃兩餐，早餐是以茶葉蛋配無糖豆漿為主，第二餐則是沙拉搭配水煮蛋和雞胸肉。除此之外，就是一天約喝2500cc的水，從4月一路堅持到6月，她也忍不住驚呼，「好久沒有這麼輕盈的感覺了」，可見對於成效相當滿意。

短今分享自己的減重菜單。（翻攝自IG）短今分享自己的減重菜單。（翻攝自IG）

短今也曬出自己的體態變化對比，可見她側身站在鏡子前拿起手機自拍，秀出纖細小蠻腰，而身上穿著的褲子也變得寬鬆許多，「瘦身後的第一個問題是衣服變得好鬆啊」。至於被問到胸部是否縮水，她也無奈回應，「縮水也不可能跟你講啊」。

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