晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶晶瑩鄰居癌逝感性發文追憶 曝最後一面：在命運前多麼無助

陶晶瑩常在社群上分享日常。（資料照）陶晶瑩常在社群上分享日常。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陶晶瑩常在社群上分享日常點滴，今（7）日她在threads上提到有位常一起散步遛狗的鄰居，最近因為癌症離世，對方才五十多歲，讓她不經在文中感慨，「生命的消逝從不因家人的隨侍病榻，或者揪心的眼淚而放慢腳步。」

陶晶瑩提到，鄰居一度抗癌成功，跟著愛妻和家人一起享受過失而復得的幸福時光。未料年初再度感到不適，堅持出來散步的他暈眩到無法直視我們，瘦骨嶙峋地搖搖晃晃，直到看過了大家和狗狗，他才勉強願意回家。

最後一次與對方見面，是在鄰居入院前的某一天，他的家人們用輪椅推著他出來一起散步，我們的肥邊境荳荳堵在他的輪椅前要抱抱，「他看著荳荳、輕輕伸出手，連說話的力氣都沒有。那個晚上有月亮、沒什麼風，我們都穿短袖，而他蓋著毯子。那就是我們最後一次見面了。」

陶晶瑩說，她仍然記得，鄰居後來被診斷出癌細胞再度擴散時，「在公園旁，我抱著他的老婆安慰她，她小聲地哭著說：『怎麼會這樣？醫生說都好了啊⋯⋯』我希望我的擁抱能給她力量，卻發現，在命運面前，我們都是那麼地無助。Boris，謝謝你曾經陪我們的遛狗歲月，沒有病痛了、不用治療了，好好休息吧。」

相關新聞：金曲獎月底登場！典禮爆「沒有主持人」 電視台回應了

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中