陶晶瑩鄰居癌逝感性發文追憶 曝最後一面：在命運前多麼無助

陶晶瑩常在社群上分享日常。（資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陶晶瑩常在社群上分享日常點滴，今（7）日她在threads上提到有位常一起散步遛狗的鄰居，最近因為癌症離世，對方才五十多歲，讓她不經在文中感慨，「生命的消逝從不因家人的隨侍病榻，或者揪心的眼淚而放慢腳步。」

陶晶瑩提到，鄰居一度抗癌成功，跟著愛妻和家人一起享受過失而復得的幸福時光。未料年初再度感到不適，堅持出來散步的他暈眩到無法直視我們，瘦骨嶙峋地搖搖晃晃，直到看過了大家和狗狗，他才勉強願意回家。

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最後一次與對方見面，是在鄰居入院前的某一天，他的家人們用輪椅推著他出來一起散步，我們的肥邊境荳荳堵在他的輪椅前要抱抱，「他看著荳荳、輕輕伸出手，連說話的力氣都沒有。那個晚上有月亮、沒什麼風，我們都穿短袖，而他蓋著毯子。那就是我們最後一次見面了。」

陶晶瑩說，她仍然記得，鄰居後來被診斷出癌細胞再度擴散時，「在公園旁，我抱著他的老婆安慰她，她小聲地哭著說：『怎麼會這樣？醫生說都好了啊⋯⋯』我希望我的擁抱能給她力量，卻發現，在命運面前，我們都是那麼地無助。Boris，謝謝你曾經陪我們的遛狗歲月，沒有病痛了、不用治療了，好好休息吧。」

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