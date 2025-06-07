在偷酸？小禎幫胡瓜慶生 幽默稱「想靠爸」：我不想努力了

小禎幫爸爸胡瓜慶生。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜日前迎來66歲生日，小禎今（7）日在社群上曬出幫爸爸慶生的照片，更感性告白胡瓜是她的港灣與榜樣。日前Melody請辭《11點熱吵店》，主持人選受到關注，還傳出吳宗憲替女兒吳姍儒打電話引薦，不過傳聞隨即也遭否認，隨後又傳出小禎代班《熱吵店》，經紀人證實邀約，小禎今在貼文中也幽默貼合時事，提及「打電話」關鍵字眼。

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小禎與好友佩甄一同為胡瓜慶祝66歲生日，她表示：「可愛親民、工作積極負責的你都一直是我的榜樣，樂觀善良的你也一直都是我的港灣～我愛你，希望能每年每年都一直陪你過下去。」

小禎和佩甄幫胡瓜慶生。（翻攝自threads）

小禎還幽默表示，「最後想跟你說的是⋯⋯⋯66歲了⋯⋯⋯可以開始幫我打電話了，我不想努力了。」讓人聯想到日前傳出吳宗憲幫吳姍儒打電話給電視台引薦節目的傳聞，不過吳宗憲及吳姍儒都澄清沒有此事，加上吳姍儒現在手上有4個節目實在忙不過來，小禎也隨即補充：「我是說打電話幫忙訂餐廳！訂餐廳！不要多想」。更搞笑感謝，「異父異母的姐姐」佩甄將胡瓜生日放在心上，「希望他能一起幫我們打電話」。

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