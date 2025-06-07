許瑋甯懷孕當媽超會藏 周興哲驚訝說話了

周興哲簽唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲將過30歲生日，他今天在信義區舉辦新專輯簽唱會，剛生完2寶的老婆趙岱新在台下支持，提前跟大票粉絲一起慶祝生日；聽聞好友許瑋甯升格當媽，不忘送上祝福。

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周興哲驚訝表示：「她真的很強，怎麼可以這麼低調，我很佩服他們的選擇。」透露已有傳訊恭喜許瑋甯。

周興哲簽唱會。（記者胡舜翔攝）

至於是否有分享育兒經，周興哲笑說當爸後一切來的很突然，最感謝老婆這位得力助手，「我是幸福的丈夫，有小孩後的生活會被打斷，會犧牲很多，但這一切都好幸福，小孩會鬧、哭，我還是很愛他們，小朋友睡覺像是天使。」難掩為人父的喜悅。

周興哲簽唱會。（記者胡舜翔攝）

周興哲將在22日滿30歲，華納音樂董事總經理楊國修（KS）到場祝賀，並談到：「這張專輯是他音樂旅程的重要一步，也是對華語樂壇的重大貢獻。」星空飛騰CEO羅維君也感性分享兩人這10年的合作。

周興哲簽唱會。（記者胡舜翔攝）

周興哲提前許下生日願望，喊話能早日登上台北大巨蛋開唱，「這是我一直以來的願望，也正在努力安排中。」透露生日當天會跟好友碰面聚餐，事業家庭兩得意的他更說：「我目前好像都不缺了。」不需要老婆特別送禮物。

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