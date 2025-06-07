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一吻天堂 一吻地獄 劉宇寧《折腰》吻戲被讚太慾了 25歲的「她」卻被罵翻

劉宇寧、宋祖兒在《折腰》演出火花四射。（翻攝自WET TV）劉宇寧、宋祖兒在《折腰》演出火花四射。（翻攝自WET TV）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在WET TV、NetFlix等平台播出的爆紅中國劇《折腰》收視一路好評，隨著劉宇寧、宋祖兒主演的《折腰》收官，WET TV劇粉的火力轉向由王安宇、劉浩存主演的黑馬小甜劇《陷入我們的戀情》，兩部不同時代的戲劇，在吻戲部分都有火爆話題，只是冷熱兩極化。

劉宇寧和宋祖兒在《折腰》搭檔演出成為輾壓級爆火螢幕CP，魏劭和喬蠻先婚後愛，曖昧不明的拉扯，與戀愛攻防成了此劇最大看點。尤其是兩人的吻戲多度衝上熱搜，兩人第一次的吻戲在「魏劭」與「小喬」結婚一年後，兩人彼此心意相同，坐在大婚床上時，先是喝了合卺酒，氛圍開始曖昧起來狂吻，這場吻戲讓網友直呼：「魏劭好會吻，太欲了，性張力拉滿。」「哈哈這劇情比斷更還讓人頭痛。」「我發誓我與劉琰此生有血仇！」

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尤其是第二次圓房宋祖兒整個人坐在劉宇寧懷裡，雙方邊親邊磨鼻子，甚至還有宋祖兒主動親吻的畫面，讓網友紛紛直呼：「圓房戲天花板了」、「32集的床戲絕對可以載入史冊」。

王安宇與劉浩存在《陷入我們的戀情》情感拉扯超有感，但吻戲總讓粉絲看隔層紗。（翻攝自WET TV）王安宇與劉浩存在《陷入我們的戀情》情感拉扯超有感，但吻戲總讓粉絲看隔層紗。（翻攝自WET TV）

反觀《陷入我們的戀情》王安宇與劉浩存的吻戲卻被罵翻了，這部同名小說改編的青春愛情劇，以男女主角從學生時代開始的羈絆，勾勒出一段充滿拉扯的戀愛故事。無論是甜中帶虐的劇情設定，還是演員之間微妙的火花，都讓觀眾想看下去。《陷入我們的戀情也》也成為2025年繼《難哄》、《噓，國王在冬眠》後的愛情熱劇。

王安宇的演技充滿破碎感，讓人忍不住同情他的境遇，女主角開場一路開撩突破了他的心防，兩人的故事是引人入勝的，男女主角的演技也是很有看頭，但卻因吻戲引來網友一陣謾罵，原來是原著裡的女主角徐槴是很主動的接吻狂魔，但戲裡她和男主角陳路周的吻戲雖然不少，但都沒有嘴對嘴過，都是借位意淫的畫面，也讓網友大罵25歲女主劉浩存不敬業，大酸「2025年的吻戲還有借位吻」，意外炒熱話題。

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