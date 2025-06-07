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才嗆沒賣完就不辦了 頑童MJ116攻蛋賣完4場霸氣宣布+2

頑童MJ116演唱會門票秒殺，宣布加開兩場。（本色音樂提供）頑童MJ116演唱會門票秒殺，宣布加開兩場。（本色音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕頑童MJ116強勢回歸，7月將在小巨蛋舉辦4場演唱會，共4萬張票券稍早在5分鐘內秒殺，瘦子昨天受訪稱4場沒賣完有點遜，打趣嗆聲：「沒賣完就不辦了，生氣了。」現在終於可以放心，唱片公司也宣布加場。

對於歌迷們的熱情支持，本色音樂表示：「謝謝！很開心喔，感謝老鄉們的支持，為了讓所有老鄉都可以順利買到票來看演唱會，所以本色音樂緊急宣布加開兩場。」更提到不會再開放本色會員的加入，同時也呼籲所有粉絲，不要購買黃牛，不要加價販售及購買票券，希望把所有的票券都留給真正的歌迷。

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本色音樂宣布加場，增加場次為7月18日（五）、 7月25日（五），門票6月14日於本色售票網站開賣，詳情可上本色音樂官網及社群查詢。

頑童MJ116特地開直播與歌迷分享秒售的喜悅，瘦子冷靜致謝被大淵開玩笑嗆說：「不要壓抑你心中的喜悅好嗎？」瘦子回應：「不要太驕傲，謙虛一點。」笑翻網友。

對於網友紛紛敲網加場，瘦子直呼：「加起來！」小春也補上：「就加兩場！」最後瘦子認真說到：「真的感謝所有老鄉，覺得太受寵若驚！」小春表示：「那兩週會全力留給演出。」大淵則說：「有我有你，這個大場面是跟粉絲一起完成的！真正感謝！」

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