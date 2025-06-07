遭疑包庇呂秋遠氣炸 李怡貞神回：我兒子無套中出我道歉

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師呂秋遠近期深陷私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁日前上作家H的直播，掀起輿論風暴，律師李怡貞也發文分享自身看法，沒想到卻遭作家H質疑包庇呂秋遠，昨（6）李怡貞再度以開玩笑的方式回擊。

李怡貞（左）遭質疑包庇呂秋遠（右），氣炸二度反擊。（資料照、翻攝自臉書）

李怡貞昨日在臉書發文寫下，「那些有心人士真的不用麻煩了，我對於我兒子呂秋遠活到五十幾歲無套中出惹出的各種爭議，以及社會資源的浪費，向社會大眾道歉」，隨後不滿的在留言區直言，「一直說包庇咧，故意帶風向，帶成我多一個兒子高興嗎」、「都怪我從小沒帶他去割包皮，讓他以為包皮有避孕的功能，都是我的錯！」幽默反擊的方式讓不少網友笑翻。

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事實上，李怡貞日前看完林沄蓁的直播後，曾指出對方在直播中有不少不合常情的言論，沒想到卻遭到作家H批評她是「潑婦罵街」、「包庇自己人」。對此，李怡貞火速回擊，「現在又是字母作家不明究理的亂瞎扯什麼包庇，疑似都跟生母有關，呂秋遠傳訊息給我，也質疑生母是不是聯繫過我？好玩的事是，生母從來沒跟我聯繫過。我看起來像是呂秋遠他媽嗎？還是意圖想要把我跟呂秋遠送作堆嗎？？我已婚，謝謝。這個世界真有趣。」如今她再度發文回擊，顯見內心的不滿情緒仍在延燒。

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