晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭疑包庇呂秋遠氣炸 李怡貞神回：我兒子無套中出我道歉

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師呂秋遠近期深陷私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁日前上作家H的直播，掀起輿論風暴，律師李怡貞也發文分享自身看法，沒想到卻遭作家H質疑包庇呂秋遠，昨（6）李怡貞再度以開玩笑的方式回擊。

李怡貞（左）遭質疑包庇呂秋遠（右），氣炸二度反擊。（資料照、翻攝自臉書）李怡貞（左）遭質疑包庇呂秋遠（右），氣炸二度反擊。（資料照、翻攝自臉書）

李怡貞昨日在臉書發文寫下，「那些有心人士真的不用麻煩了，我對於我兒子呂秋遠活到五十幾歲無套中出惹出的各種爭議，以及社會資源的浪費，向社會大眾道歉」，隨後不滿的在留言區直言，「一直說包庇咧，故意帶風向，帶成我多一個兒子高興嗎」、「都怪我從小沒帶他去割包皮，讓他以為包皮有避孕的功能，都是我的錯！」幽默反擊的方式讓不少網友笑翻。

相關新聞： 呂秋遠私生子生母被誇童顏巨乳 誰才是笨律師？

事實上，李怡貞日前看完林沄蓁的直播後，曾指出對方在直播中有不少不合常情的言論，沒想到卻遭到作家H批評她是「潑婦罵街」、「包庇自己人」。對此，李怡貞火速回擊，「現在又是字母作家不明究理的亂瞎扯什麼包庇，疑似都跟生母有關，呂秋遠傳訊息給我，也質疑生母是不是聯繫過我？好玩的事是，生母從來沒跟我聯繫過。我看起來像是呂秋遠他媽嗎？還是意圖想要把我跟呂秋遠送作堆嗎？？我已婚，謝謝。這個世界真有趣。」如今她再度發文回擊，顯見內心的不滿情緒仍在延燒。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中