首度破蛋！理想混蛋小巨蛋驚人票房出爐 直接宣布加場

〔記者陽昕翰／台北報導〕理想混蛋首度攻蛋，11月1日在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，門票今（7）中午開賣就締造1分鐘秒殺的紀錄，11000張全部完售，直接宣布加場。

理想混蛋秒殺宣布加場。（何樂音樂提供）

聽聞這樣的好成績，團員們開心不已，面對許多小混蛋們扼腕「蛋嘸位（等無位置）的失落，主辦單位討論後即刻決定宣告加場，11月2日18:00舉辦第二場演出，門票6月14日於KKTIX售票系統全面啟售。

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理想混蛋再度展現高人氣與票房買氣，攻蛋處男秀吸引萬名粉絲前來朝聖，如今又是秒殺再加場，雞丁沉浸其中喜悅：「理想混蛋加小混蛋、小巨蛋加小巨蛋，有種蛋蛋的幸福。」

首度攻蛋的理想混蛋成績傲人。（何樂音樂提供）

可沛更耍起順口溜：「秒殺一時爽，加場一直爽！」阿哲則計畫為自己慶功加菜：「歡天喜地，晚餐再加一顆蛋！」建廷迫不及待用演出炸翻現場：「小巨蛋第二天的屋頂也該準備好被掀翻了！」

為回饋所有樂迷的行動支持，理想混蛋趁勢宣布即將推出全新單曲《萬事大吉》，這首應景又喜氣的音樂禮物，將於6月10（二）零點在各大數位音樂平台歡慶上架。

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