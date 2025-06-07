胡瓜驚現台北車站！阿Ken社牛功力全開 連胡瓜都讚嘆

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》最新一集邀請到阿Ken，有北車地主稱號的他，帶著胡瓜尋找隱身在台北車站附近的特別店家，而這些店家加總起來甚至比胡瓜還資深。同樣是主持老手的阿Ken，面對民眾招呼來者不拒，也不斷的和現場民眾打招呼，社牛功力讓胡瓜佩服：「比我還厲害！」

胡瓜（左）和阿Ken合體拍節目。（下面一位提供）

阿Ken帶胡瓜到自己開設的甜甜圈店，請胡瓜嘗鮮，談起在北車開店的緣由，是阿Ken回憶小時候爸爸常常會買下午茶給他，對他來說那是童年時期唯一的快樂，因為吃完就要準備認真念書了，所以選擇在北車開甜甜圈店，是想要延續童年的歡樂，也散播甜甜的好滋味給大家，胡瓜吃到停不下來，對香濃的甜甜圈讚不絕口。

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胡瓜（右）和阿Ken合體拍節目。（下面一位提供）

兩人隨後來到擁有70幾種口味的冰店，獨特口味甜鹹苦辣應有盡有，奇葩口味甚至讓胡瓜想起過去的回憶。巧遇外國客人，阿Ken發揮留學本領，說著一口流利英文熱情的跟外國客人介紹訪談，甚至秀了一段莎士比亞，讓對方讚超級驚呼。

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