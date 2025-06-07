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娛樂 電視

吳姍儒接《一字千金》手握4節目 曝中文程度只有「國中畢業」

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城因捲入失言風波請辭主持10年的公視節目《一字千金》，接班主持人由「Sandy」吳姍儒接下，今（7）日吳姍儒出席節目記者會，如今手上握有4個節目的她，2022年與圈外男友結婚，育有一子一女，坦言如今工作多頭燒，最近更感冒、吃了快四種抗生素。

吳姍儒接手《一字千金》。（記者陳奕全攝）吳姍儒接手《一字千金》。（記者陳奕全攝）

吳姍儒14歲時就到美國留學，坦言中文功力只有到國中畢業的程度，未來會一邊主持一邊學習；她與吳宗憲在中天的《小明星大跟班》雖然已收掉，不過吳姍儒手上還握有《萌寵明星粗乃玩》、以及代班《小姐不熙娣》，她主持的《Talk Talk秀台語》第二季也將開播，再加上《一字千金》共有四個節目，還透露目前有在籌備中的，既要忙工作還要照顧小孩，她也形容自己現在「頭殼冒著燒」。

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吳姍儒說現在夫妻倆沒有要第三胎的規劃，覺得太可怕時間忙不過來，最近感冒許久一直好不了，也說現在幾乎沒有自己的時間，就連要去洗澡2歲的兒子也會說要陪她，搬著小板凳就坐在旁邊跟她聊天。吳姍儒還幽默表示自己錄節目不緊張，反而是看到今天的公視《一字千金》顧問、國立臺灣師範大學教授竟害怕了，「教授的名字叫季旭昇（諧音繼續生），我看到教授就怕了。」

這一季推出《一字千金》3.0版，不僅打造全新棚景，更為吳姍儒量身設計充滿氣勢的開場，去年觀眾透過《一字千金》APP邊看電視邊線上同步答題，獲得很大的迴響，新一季也會推出新題型與觀眾互動，全新一季《一字千金》，預計於9月份播出，每週日中午12點《公視+》影音平台上架，晚間7點小公視播出，晚間8點公視播出。

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