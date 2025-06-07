挺過婚變！六月揪李易慶象牙婚 爆兩人每天「熱情」不減

〔記者李紹綾／台北報導〕「六月」蔡君茹和老公李易去年歷經婚變風波，兩人努力修補關係，感情逐漸回溫，昨（6日）迎結婚14週年，一家四口到餐廳慶祝，李易告白：「真的愛你，感謝太太。」六月則說：「之後請繼續愛護。」

六月、李易慶結婚14週年。（翻攝自臉書）

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六月和李易昨與一對兒女慶祝象牙婚，夫妻倆面對面，伸手比出愛心手勢，六月俏皮嘟嘴，李易表示，兩人在一起15年了，對於迎接象牙婚，他感性說：「老話一句，平安健康，牽手到老。」透露很多合照的掌鏡者都是女兒，她向老婆深情喊話：「謝謝妳幫我生了兩個這麼可愛的孩子，真的愛你，感謝太太。」文末則附近三個愛心表情符號。

六月、李易慶結婚14週年。（翻攝自臉書）

六月在臉書分享全家福合照，宣布與李易邁入「象牙婚」，她和老公喊話：「李先生，結婚14年紀念日快樂，我們在一起15年了！之前的15年謝謝你照顧，之後請繼續愛護。」笑說兩人每天依舊「熱情」不減，大吵、小吵沒少過，「只是現在多了2隻一起吵。」

六月、李易帶著兒女一起慶結婚14週年。（翻攝自臉書）

六月、李易帶著兒女一起慶結婚14週年。（翻攝自臉書）

六月相當珍惜的是一家四口平凡熱鬧的日子，不忘甜蜜抱怨：「今天都照片幾乎都是女兒拍的，一直指揮我們擺什麼姿勢，拍到我們舉白旗。」也指女兒和兒子一路上嘰嘰喳喳，哀怨喊：「我耳朵真的好痛。」

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