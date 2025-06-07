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歐陽娜娜罕見大尺度！單穿「超小件比基尼」 渾圓美胸全看光

歐陽娜娜罕見解放好身材。（翻攝自微博）歐陽娜娜罕見解放好身材。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星歐陽娜娜近年轉往中國發展演藝事業，近日前往三亞出席活動，昨（6）在社群上傳一系列於當地拍下的美照，平時穿衣風格保守的她，罕見大膽解放好身材，上半身僅單穿一件小巧比基尼，渾圓美胸全被看光。

歐陽娜娜大方露出渾圓半球。（翻攝自微博）歐陽娜娜大方露出渾圓半球。（翻攝自微博）

照片中，歐陽娜娜披著一頭浪漫長捲髮，耳邊別著一朵白花作為裝飾，展現度假氣息。她上半身僅穿一件棕白紋路的比基尼，不僅襯托出她的嫩白肌膚，更完美展現絕美直角肩及性感鎖骨，渾圓半球更是讓人目不轉睛。一轉身，背後只有細細一條線，大片光滑美背一覽無遺，而她的下半身則搭配印有多種動物及花卉圖樣的寬褲，整體清新又不失性感。 

歐陽娜娜的美背全看光。（翻攝自微博）歐陽娜娜的美背全看光。（翻攝自微博）

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一連串美照曝光後，網友紛紛留言大讚，「啊啊美瘋了…海邊的森林有一隻最美的小鹿寶寶」、「每張圖都要瘋狂保存的程度」、「圖存不過來了簡直美神降臨」、「姐姐好辣！美到我發瘋」、「歐陽辣辣穿什麼都好看」。

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