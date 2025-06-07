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娛樂 電視

吳宗憲演藝圈隻手遮天？傳幫女兒接節目 吳姍儒闢謠曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城因捲入失言風波請辭主持10年的公視節目《一字千金》，接班主持人選備受關注，主持人確定由「Sandy」吳姍儒接下，今（7）日出席節目記者會，受訪時直呼很緊張又興奮，坦言會擔心被比較。

《一字千金》新任主持人吳姍儒首錄棚內記者會。（記者陳奕全攝）《一字千金》新任主持人吳姍儒首錄棚內記者會。（記者陳奕全攝）

吳姍儒14歲時就到美國留學，坦言中文功力只有到國中畢業的程度，未來會一邊主持一邊學習，沒有特別與曾國城交換意見，也提到吳宗憲同樣沒多表示，他正在忙著開胖卡宣傳產品，也說如果未來吳宗憲跟弟弟鹿希派一起上節目，應該會很有趣。

《一字千金》新任主持人吳姍儒首錄棚內記者會。（記者陳奕全攝）《一字千金》新任主持人吳姍儒首錄棚內記者會。（記者陳奕全攝）

至於之前傳出吳姍儒有意接下《11點熱吵店》Melody位置，吳宗憲還有打去電視台引薦等，不過當時吳宗憲火大闢謠沒有此事，吳姍儒今也說完全沒有這件事，「不知道為什麼大家都覺得他可以隻手遮天，《熱吵店》製作人有打來邀約，但我自己真的比較忙，現在真的沒有辦法。」也說早在Melody請辭前就有接到電話，但當時就已經先拒絕。

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