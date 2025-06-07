蘇志燮結婚5年滿意度1000％！放閃小17歲愛妻：兩個人比一個人好

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星蘇志燮在2020年與小17歲的主播趙銀政結婚，最近他為傳新作《無赦之仇》接受訪問，罕見提到妻子趙銀政，大讚兩個人生活比一個人還好。

主持人柳炳宰詢問蘇志燮，結婚後的滿意度是1000%嗎？（翻攝自Netflix YouTube）

蘇志燮過去曾與金賢珠、孫藝真等人傳過緋聞，最後情歸趙銀政，對於感情事向來低調的他，難得在鏡頭前提及家務事，主持人柳炳宰詢問蘇志燮：「聽說你對婚姻的滿意度是1000%，你會推薦結婚嗎？」蘇志燮點頭表示會，認為比起一個人，兩個人更好。

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蘇志燮覺得，比起一個人，兩個人在一起更好。（翻攝自Netflix YouTube）

趙漢哲用浮誇的動作推薦大家結婚，反而讓大家笑翻。（翻攝自Netflix YouTube）

一旁的趙漢哲也笑著張開雙手，帶著欲言又止的表情表示非常推薦結婚，笑翻眾人。他稱自己很早就結婚，28歲就踏入婚姻，傳出交往3天就求婚一事，趙漢哲稱夫妻倆以前就在教會上認識，「因為以前我每一任都沒有交超過3個月，我很擔心跟她會不會也這麼短，我覺得我應該快點娶她，所以在交往3天就求婚了。」妻子也立刻答應。

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