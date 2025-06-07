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娛樂 電視

張軒睿穿女裝現身信義區 一出場全場憋笑...尬爆

〔記者李紹綾／台北報導〕許富翔執導、林心如擔任製作人的TVBS影集《有愛我們床上談》歷經77天密集拍攝，近日正式殺青，前天（5日）舉辦殺青酒，主演程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯與幕後團隊齊聚慶祝。

張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、TVBS副總經理 郝孝祖、TVBS總經理 劉文硯、製作人林心如、導演許富翔、李程彬、TVBS製作人 戴天易出席《有愛我們床上談》殺青酒。（TVBS提供）張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、TVBS副總經理 郝孝祖、TVBS總經理 劉文硯、製作人林心如、導演許富翔、李程彬、TVBS製作人 戴天易出席《有愛我們床上談》殺青酒。（TVBS提供）

製作人林心如笑說，每次現身劇組，氣氛似乎比較嚴肅，但看到演員們在導演的帶領下玩得開心、自然，讓她很放心，相信會端出很棒的作品。她不忘向TVBS喊話：「我們拍了很多不同版本，真心希望正式播出能一刀未剪！」逗得全場笑聲不斷。導演許富翔感性以一句「江湖再見」總結近三個月的相處情誼，希望有機會再與團隊一起合作。

李程彬為《有愛我們床上談》健身餓一年 殺青喊要大吃。（TVBS提供）李程彬為《有愛我們床上談》健身餓一年 殺青喊要大吃。（TVBS提供）

程予希表示，劇組氣氛非常歡樂，是她參與過最自由也最盡興的一次演出：「每一天都像在玩創作。」她透露殺青後要忙著準備個人畫展，期待與粉絲分享更多面向的程予希。李程彬為形塑劇中海王的形象，進行近一年的嚴格執行飲食管理及健身，幾乎沒鬆懈，大喊殺青後第一件事就是「好好吃一頓」。

張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬出席《有愛我們床上談》殺青酒。（TVBS提供）張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬出席《有愛我們床上談》殺青酒。（TVBS提供）

莫允雯這次的角色「瘋瘋癲癲」，感謝導演給足即興空間，能與同劇演員自由碰撞出火花，尤其是她與張軒睿對戲，幾乎每一天都好好玩、好享受。張軒睿印象最深刻的則是穿著女裝現身人來人往的信義香榭大道，一邊克服尷尬還要一邊演戲，連工作人員都在憋笑，是很不一樣的體驗。

張軒睿難忘拍《有愛我們床上談》穿女裝在信義區取景。（TVBS提供）張軒睿難忘拍《有愛我們床上談》穿女裝在信義區取景。（TVBS提供）

莫允雯感謝導演給她空間，拍《有愛我們床上談》每天都很享受。（TVBS提供）莫允雯感謝導演給她空間，拍《有愛我們床上談》每天都很享受。（TVBS提供）

程予希透露《有愛我們床上談》是她參與過最自由、盡興的一次演出。（TVBS提供）程予希透露《有愛我們床上談》是她參與過最自由、盡興的一次演出。（TVBS提供）

《有愛我們床上談》聚焦現代都市男女的情慾與情感糾葛，透過幾段錯綜關係，道出愛與慾望之間的真實拉扯，是一部節奏輕快、風格大膽又直指人心的都會劇。

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