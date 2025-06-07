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娛樂 日韓

敲碗來台灣度蜜月！芳根京子嫁本田響矢 初見面就是結婚超甜

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕芳根京子、本田響矢因主演的昭和愛情喜劇《宛如粼光夫婦日和》，人氣水漲船高，兩人還獲選為日本媒體《modelpress》2025「上半年の顔」（曝光度）前兩名，本田響矢更晉升為新一代日劇男神。

芳根京子與本田響矢跨海受訪，一起宣傳《宛如粼光夫婦日和》，還提到台灣。（friDay影音提供）芳根京子與本田響矢跨海受訪，一起宣傳《宛如粼光夫婦日和》，還提到台灣。（friDay影音提供）

芳根京子此次連續兩季主演日劇，坦言雖然沒有經驗，內心難免緊張與不安，但仍希望能以最佳狀態全力以赴到最後，她表示拍攝現場氣氛融洽，「每天工作都很開心」。過去曾穿過幾次婚紗，這次首度挑戰日式婚服，還特別畫了大紅唇，笑說自己也不太習慣。她也提到，與本田響矢的第一次見面正是拍攝結婚戲的當下，「根據角色設定，才見面就要結婚，這樣反而更貼近角色，希望不要忘記當下那份緊張感。」

「江端夫婦」本田響矢、芳根京子的日本除夕夜可愛花絮照，引發熱烈討論。（翻攝字官方IG）「江端夫婦」本田響矢、芳根京子的日本除夕夜可愛花絮照，引發熱烈討論。（翻攝字官方IG）

本田響矢則說，在現今日本多穿西式禮服的情況下，這次穿上傳統婚服拍婚紗照，當下立刻進入角色，「既緊張又期待」。他也推薦觀眾一邊追劇一邊感受這段嶄新的昭和戀愛故事。

談到台灣，芳根京子笑說：「春天的時候和爸媽聊到想不想去哪裡吃美食，結果就提到了台灣。拍完這部戲應該能成行，很期待，也想去街道上走走。」本田響矢則說雖然沒去過，但很想吃滷肉飯、小籠包等當地特色料理，「講一講就餓了！」

芳根京子、本田響矢因演出《宛如粼光夫婦日和》人氣飆升。（friDay影音提供）芳根京子、本田響矢因演出《宛如粼光夫婦日和》人氣飆升。（friDay影音提供）

官方IG日前也釋出一組「江端夫婦」於劇情的日本除夕夜所拍攝的花絮照，兩人正坐拍攝的端莊姿勢與頭上頂著橘子的俏皮模樣引發討論，讓粉絲們留言「可愛～」、「什麼啊這對夫妻太可愛了吧」、「每週看他們都覺得心暖暖」、「拜託這部劇一直拍下去」等，讓劇中這對新婚夫妻再度掀起話題。《宛如粼光夫婦日和》於friDay影音每週五獨家同期跟播。

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