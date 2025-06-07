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娛樂 日韓

韓國最惡劣性犯罪！飛毛腿李重九性侵184人 逼受害者叫朋友下毒手

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國節目「環環相扣的老故事」在前天（5日）播出的最新一集，揭露韓國史上最嚴重的性犯罪，光是受害者就多達184人，讓韓星姜丹尼爾直言：「好想吐，這還是人嗎？」

由於李重九很會逃，媒體稱呼他是「飛毛腿」。（翻攝自YouTube）由於李重九很會逃，媒體稱呼他是「飛毛腿」。（翻攝自YouTube）

節目回顧韓國的「飛毛腿事件」（발바리 사건），因為這位兇手李重九（音譯）很會逃，連指紋都不會留下，讓警方很難抓，才會導致這一連串的性侵案發生。李重九在1999年假冒成瓦斯抄表員，實則是性侵一位20歲女性，甚至把現金搶走，此後大田地區就頻傳有女性受害，年齡在10多歲至40多歲不等。

姜丹尼爾聽了李重九案，差點快吐出來。（翻攝自YouTube）姜丹尼爾聽了李重九案，差點快吐出來。（翻攝自YouTube）

不僅如此，李重九竟然在同一場地性侵多人，或者在犯案後1小時半，又在其他地方性侵別人，更可惡的是，他竟然逼受害者叫朋友來，對朋友也伸出狼爪，簡直喪心病狂。

事件擴大，導致人心惶惶，原來李重九以前當過計程車司機，對地理環境相當熟悉，難怪警方卻怎麼樣也抓不到。最後李重九在網咖被逮到，進一步發現，他是個有兒女、看似平凡的家長，也是足球同好會的一員，所以被害者陳述的共同點「有汗味」，原來就是因為踢足球而起。

李重九表面看似名普通的家長，卻犯下韓國史上最惡劣性侵案。（翻攝自YouTube）李重九表面看似名普通的家長，卻犯下韓國史上最惡劣性侵案。（翻攝自YouTube）

韓國「飛毛腿」性侵案受害者多達184人。（翻攝自YouTube）韓國「飛毛腿」性侵案受害者多達184人。（翻攝自YouTube）

受害者多達184人，是韓國目前已知單一罪犯犯下最多受害者的連續重案，但只有77件、共127名受害者的案件取得了DNA證據，其他李重九一概不認，不過法院認為這是前所未有的最惡劣性犯罪，因此判處李重九無期徒刑。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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