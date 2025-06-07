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麻衣25年前女團畫面曝光 兒子看完「暖心反應」全網融化

麻衣過去是女團「Sunday Girls」的成員之一。（翻攝自臉書）麻衣過去是女團「Sunday Girls」的成員之一。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲日籍女星佐藤麻衣來台發展多年，2023年結束與台塑長孫王泉仁的9年婚姻，獨自帶著兒子在日本生活。她日前在社群上傳一支影片，分享自己的歌單，同時透露10歲兒子曾搜尋過自己在當女團時的歌曲，並曝光兒子的反應。

麻衣分收藏歌單。（翻攝自臉書）麻衣分收藏歌單。（翻攝自臉書）

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麻衣在影片中公開自己的收藏歌單，包含中島美嘉的《櫻花紛飛時》、《雪花》，以及米西亞的《你是一切》，接著提到近期都會跟兒子學習現在的流行歌曲及舞蹈。而過往曾以4人女團「Sunday Girls」出道的她，被問到兒子是否知道媽媽是歌手時，她則坦言兒子曾在YouTube搜尋過，並問她：「媽媽妳是不是以前在偶像團體？」

麻衣透露兒子曾上網搜尋過自己女團時期的模樣。（翻攝自臉書）麻衣透露兒子曾上網搜尋過自己女團時期的模樣。（翻攝自臉書）

麻衣透露，兒子會唱一點點自己的歌曲，並提到兒子當下看MV的反應，「他看那個MV，一邊說『好年輕哦，但是沒什麼變哦！』」兒子的可愛反應瞬間逗笑麻衣，讓她不禁讚嘆兒子很會說話。影片曝光後，網友們也紛紛留言回應，「麻衣都沒變吶，和Sunday girls時一樣可愛！」、「麻衣都沒變，兒子嘴甜說的是實話捏」、「兒子嘴甜讓人開心」。

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