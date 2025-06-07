李李仁汽車旅館重逢初戀 擦出趣味火花

〔記者李紹綾／台北報導〕李李仁在公視台語台、華視輕喜劇《拜六禮拜》飾演鍾欣凌的帥氣初戀，兩人在汽車旅館久別重逢擦出了許多趣味的火花。李李仁分享自己一直很喜歡演喜劇，第一次看到劇本覺得很有趣，角色內涵已經很豐富了，自己只要照劇本演，不需要額外創造特色。

王品澔在《拜六禮拜》飾演鍾欣凌的兒子。（公視台語台、華視提供）

預告中，鍾欣凌與王品澔的母子之情讓許多觀眾動容，飾演兒子孫曉健的王品澔在正式開拍前第一次正式上表演課，一步步認真完成角色作業，因為自己的生長環境與角色幾乎一模一樣，還特地回家感受了家裡的氛圍跟步調。

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王品澔（右）在《拜六禮拜》對媽媽鍾欣凌坦承出櫃。（公視台語台、華視提供）

鍾欣凌劇中為了揮別情傷，與兒子王品澔一起到汽車旅館打工，現實中她生平第一次打工是在路上發傳單，站了一整天酬勞大概是幾百塊，結果領到薪水後她與幾個同學相約吃火鍋就花光了，讓她大嘆賺錢真的好難。

丁寧飾演水工，為了逃避接班，想到孫淑媚的酒吧打工。丁寧本人曾做過許多不同類型的打工：在紅茶店、擺攤賣襪子、去酒吧跳舞打工等，她印象最深刻的是速食店，當時曾為了賺過年的加倍工資，一天站13個小時櫃檯，最後丁寧離職時還不斷地被強力慰留。

李李仁（右）在《拜六禮拜》飾演鍾欣凌的初戀，兩人意外在汽車旅館重逢。（公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》為公視台語台與華視聯合出品，由擅長刻畫溫馨親情、友情的金鐘編劇杜政哲擔任導演，集結鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔、劉書宏、王品澔、葛丞等實力派演員攜手演出，劇幽默探討小鎮上的中年女性所面臨情感與工作的掙扎，並如何從中掙脫他人眼光邁向自在的人生，故事帶有魔幻寫實引人入勝。6月8日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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