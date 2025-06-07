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娛樂 電視

于美人一則影音8天365萬點閱 加碼爆柯震東的料

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕于美人8天前貼了一則《端午節=端五節》的影音，觀看次數高達365萬後，6月6日又貼出姐妹作，16小時瀏覽次數破37萬次，內容還提及了柯震東名字的由來。

于美人新節目《美人餐桌》才剛播出一個多月。（資料照，記者胡舜翔攝）于美人新節目《美人餐桌》才剛播出一個多月。（資料照，記者胡舜翔攝）

原來曾是老師的于美人開課講易經了，她在影片中以易經八卦說明，從五月離卦的正陽切入，點出了卯是震卦，日出於東為震屬木，所以有個名人的阿公叫連震東，他就不可能叫連震西因為不合，柯震東也不會叫柯震坎，因為會很坎坷，還有一個公司叫震旦行也與此有關。笑說取名字都是有講究的，大家可以知道柯震東名字的由來了。

于美人在臉書上傳影片，講出了柯震東命名的講究。（翻攝自臉書）于美人在臉書上傳影片，講出了柯震東命名的講究。（翻攝自臉書）

于老師開講留言區也一片讚嘆，大讚于老師，「講得比風水師讓我們更了解」、「超有魅力的講解」、「聽一次就會記得耶！太厲害的授課了。

事實上，于美人主持東森超視命理綜藝節目《美人餐桌》，4月28日才風光開播，6月4日就驚傳將停播。《美人餐桌》由于美人領軍，是結合美食、輕鬆對談的時尚命理綜藝，于美人攜手星座、八字、風水、面相、象棋占卜等多位專業命理專家，透過命理和心理的角度剖析人生、職場、感情等相關話題。沒想到才開播1個月就已經結束錄影，于美人先前也透過經紀人回應：「目前是因應電視台內部整體的安排在做調整，主持人這邊尊重安排。」

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